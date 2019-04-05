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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,4223 руб.
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05 апреля 2019 года 08:02

ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,4223 руб.

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5 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 73,4223 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,98 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 7,91 коп. - до 65,4072...    читать дальше
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На 22 марта денежная база в России равнялась 10 трлн 226,3 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,19%, или на 121,4...    читать дальше
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05 апреля 2019 года 11:37
Мэй попросила ЕС о продлении сроков Brexit до 30 июня
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Премьер направила письмо с соответствующей просьбой председателю Европейского совета Дональду Туск.

"Я пишу, чтобы...    читать дальше
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05 апреля 2019 года 11:29
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05 апреля 2019 года 11:21
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"Магнит" 1 апреля направил необязывающее предложение о покупке 100% "Ленты" за $1 млрд 779,526 млн, сообщила "Лента".

Цена за GDR, предложенная "Магнитом" - $3,65, выше цены, по которой собирается приобрести акции "Ленты" "Севергрупп" Алексея Мордашова ($3,6 за...    читать дальше
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05 апреля 2019 года 11:14
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 112,3 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 112,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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05 апреля 2019 года 11:07
СNOOC в этом году может увеличить импорт СПГ на 20%
В прошлом году крупнейший импортер сжиженного природного газа (СПГ) в Китае - CNOOC - импортировал около 25 млн тонн СПГ, в текущем году, возможно, увеличит закупку до порядка 30 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" представитель компании в кулуарах СПГ-саммита.

Он отметил,...    читать дальше
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05 апреля 2019 года 10:57
"Дядя Дёнер" установил ставку 13-24-го купонов облигаций БО-ПО1
Новосибирское ООО "Дядя Дёнер", владеющее франшизой на одноименную сеть уличного общепита, установило ставку 13-21-го, а также 24-го купонов облигаций серии БО-ПО1 на уровне 14% годовых, 22-23-го купонов на уровне 17% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания...    читать дальше
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05 апреля 2019 года 10:53
Samsung ожидает падения прибыли в первом квартале примерно на 60%
В первом квартале 2019 года южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics ожидает сокращения операционной прибыли примерно на 60% в годовом выражении. Причина - слабый спрос на чипы памяти, говорится в пресс-релизе компании.

По предварительным данным, ее...    читать дальше
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05 апреля 2019 года 10:45
Сбербанк в 1-м квартале сократил корпоративный кредитный портфель на 3,3%, розничный увеличил на 3,6%
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05 апреля 2019 года 10:45
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05 апреля 2019 года 10:39
От "зарплатного рабства" за 4,5 года избавились 14% россиян
Закон, отменяющий "зарплатное рабство", был подписан в ноябре 2014 года. Тогда возможность смены банка-эмитента зарплатной карты привлекала 29% россиян. В январе 2015 года россиян, сменивших банк, было 8%. За 4,5 года с момента принятия закона этим правом воспользовались 14%...    читать дальше
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05 апреля 2019 года 10:32
Недельный отток из фондов акций GEM составил $452 млн - рекорд с начала года
Совокупный чистый отток капитала из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) за неделю с 28 марта по 3 апреля 2019 года составил $452 млн и оказался рекордным с начала текущего года, говорится в обзоре главного стратега "БКС Глобал Маркетс"...    читать дальше
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05 апреля 2019 года 10:28
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 5 апреля растет
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,74 пункта (0,069%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2537,24 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 2,07 пункта (0,17%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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05 апреля 2019 года 10:26
Чистая прибыль Сбербанка в 1-м квартале выросла на 11,4%
Чистая прибыль Сбербанка России по РСБУ в первом квартале 2019 года увеличилась на 11,4% - до 218,171 млрд рублей по сравнению со 195,859 млрд рублей годом ранее, следует из отчета кредитной организации.

В марте 2019 года чистая прибыль банка составила 74,4 млрд рублей,...    читать дальше
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