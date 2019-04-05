ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,3281 руб.

5 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 апреля, составляет 65,3281 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,42 коп.

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 342 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,4072 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 7,91 коп. - до 65,4072... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 29 марта составил 10 трлн 104,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 22 марта денежная база в России равнялась 10 трлн 226,3 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,19%, или на 121,4... На 22 марта денежная база в России равнялась 10 трлн 226,3 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,19%, или на 121,4... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года, сообщает в пятницу агентство Bloomberg. Премьер направила письмо с соответствующей просьбой председателю Европейского совета Дональду Туск. Премьер направила письмо с соответствующей просьбой председателю Европейского совета Дональду Туск. "Я пишу, чтобы... "Я пишу, чтобы... читать дальше

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Отрицательное сальдо внешней торговли Франции в феврале 2019 года составило 4,002 млрд евро после дефицита в 4,213 млрд евро месяцем ранее, свидетельствуют данные Таможенного департамента страны. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года дефицит торгового баланса Франции... читать дальше

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"Магнит" 1 апреля направил необязывающее предложение о покупке 100% "Ленты" за $1 млрд 779,526 млн, сообщила "Лента". Цена за GDR, предложенная "Магнитом" - $3,65, выше цены, по которой собирается приобрести акции "Ленты" "Севергрупп" Алексея Мордашова ($3,6 за... Цена за GDR, предложенная "Магнитом" - $3,65, выше цены, по которой собирается приобрести акции "Ленты" "Севергрупп" Алексея Мордашова ($3,6 за... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 112,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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В прошлом году крупнейший импортер сжиженного природного газа (СПГ) в Китае - CNOOC - импортировал около 25 млн тонн СПГ, в текущем году, возможно, увеличит закупку до порядка 30 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" представитель компании в кулуарах СПГ-саммита. Он отметил,... Он отметил,... читать дальше

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Новосибирское ООО "Дядя Дёнер", владеющее франшизой на одноименную сеть уличного общепита, установило ставку 13-21-го, а также 24-го купонов облигаций серии БО-ПО1 на уровне 14% годовых, 22-23-го купонов на уровне 17% годовых, говорится в сообщении компании. Компания... Компания... читать дальше

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В первом квартале 2019 года южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics ожидает сокращения операционной прибыли примерно на 60% в годовом выражении. Причина - слабый спрос на чипы памяти, говорится в пресс-релизе компании. По предварительным данным, ее... По предварительным данным, ее... читать дальше

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Объем корпоративного кредитного портфеля Сбербанка в 1-м квартале 2019 года снизился на 3,3% и составил 13,120 трлн руб. на 1 апреля 2019 года против 13,571 трлн руб. на 1 января 2019 года, говорится в сообщении кредитной организации. В марте корпоративным клиентам выдано... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,3988... читать дальше

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Закон, отменяющий "зарплатное рабство", был подписан в ноябре 2014 года. Тогда возможность смены банка-эмитента зарплатной карты привлекала 29% россиян. В январе 2015 года россиян, сменивших банк, было 8%. За 4,5 года с момента принятия закона этим правом воспользовались 14%... читать дальше

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Совокупный чистый отток капитала из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) за неделю с 28 марта по 3 апреля 2019 года составил $452 млн и оказался рекордным с начала текущего года, говорится в обзоре главного стратега "БКС Глобал Маркетс"... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,74 пункта (0,069%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2537,24 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 2,07 пункта (0,17%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 2,07 пункта (0,17%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Чистая прибыль Сбербанка России по РСБУ в первом квартале 2019 года увеличилась на 11,4% - до 218,171 млрд рублей по сравнению со 195,859 млрд рублей годом ранее, следует из отчета кредитной организации. В марте 2019 года чистая прибыль банка составила 74,4 млрд рублей,... В марте 2019 года чистая прибыль банка составила 74,4 млрд рублей,... читать дальше

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