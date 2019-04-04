Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 апреля

4 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 5 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2712,81 (+6,3) руб./грамм; на серебро - 31,68 (-0,09) руб./грамм; на платину - 1852,5 (+50,74) руб./грамм; на палладий - 2953,09 (-44,95) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 41942,167 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 158,691 млрд руб., или на...

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,18 пункта (0,126%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2535,5 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1385 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,431 руб. Минимальный курс евро составил 73,23 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,23 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,44 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 195 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7353 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7065 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,7065 руб., максимальный -... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 13-18-го купонов облигаций 20-й серии в размере 8,3% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в апреле 2013 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Ставка текущего... Выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в апреле 2013 года. Срок обращения займа составляет 10 лет. Ставка текущего... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне смешанных внешних сигналов. По итогам торгов в четверг рынки акций АТР показали разнонаправленные изменения, Европа торговалась без единой динамки. Фондовая Америка, открывшаяся в небольшом плюсе, также перешла к... По итогам торгов в четверг рынки акций АТР показали разнонаправленные изменения, Европа торговалась без единой динамки. Фондовая Америка, открывшаяся в небольшом плюсе, также перешла к... читать дальше

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Сбербанк России завершил размещение структурных облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-73R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 43,62% выпуска на 436 млн 179 тыс. рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Срок обращения выпуска - 3,5 года. Номинал... Срок обращения выпуска - 3,5 года. Номинал... читать дальше

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Госдума предлагает правительству законодательно закрепить норму о том, что половина дохода, полученного от размещения страховщиками в депозиты резервов по ОСАГО, должна быть направлена на финансирование проекта по освещению пешеходных переходов и прилегающих к ним... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций "Элемент Лизинга" серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс позитивно оценивает перспективы американской экономики, считая, что кредитно-денежная политика в США соответствует текущей ситуации. Позиция Дж.Уильямса, таким образом, отличается от пессимистичных взглядов... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск двухлетних облигаций ООО "ФЭС-Агро" серии БО-01 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00435-R. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00435-R. Эмитент планировал провести... Эмитент планировал провести... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 14-17-го купонов облигаций 18-й серии в размере 8,2% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Облигации 18-й серии объемом 5 млрд рублей были размещены в октябре 2012 года. Срок обращения займа составляет 10 лет.... Облигации 18-й серии объемом 5 млрд рублей были размещены в октябре 2012 года. Срок обращения займа составляет 10 лет.... читать дальше

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ПАО "Северсталь" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-06 на уровне 8,65% годовых, говорится в сообщении компании. Номинальный объем выпуска - 15 млрд рублей, однако по итогам сбора заявок источник на рынке сообщил "Интерфаксу", что объем... Номинальный объем выпуска - 15 млрд рублей, однако по итогам сбора заявок источник на рынке сообщил "Интерфаксу", что объем... читать дальше

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Рублевые и валютные вклады физических лиц в российских банках за февраль 2019 года увеличились на 1,5% после снижения на 2,5% в январе. К 1 марта 2019 года вклады составили 28 трлн 168,3 млрд руб. Такие данные приводятся в экспресс-выпуске обзора банковского сектора РФ,... читать дальше

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Министерство финансов республики Саха (Якутии) выбрало Московский кредитный банк (МКБ) генеральным агентом по организации выпуска, размещения и обращения облигаций республики на сумму 12 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации. Из данных сайта... Из данных сайта... читать дальше

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