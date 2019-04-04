.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 110,9 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
В стране останется 8 сфер естественных монополий - замглавы ФАС
ФАС подготовила законопроект, меняющий определение и регулирование госмонополий. С принятием закона в РФ количество сфер естественных монополий сократится с 14 до 8
 
Чем пополнят потребительскую корзину
В новую потребительскую корзину, состав которой может быть утвержден уже в 2021 году, хотят добавить витаминный и минеральный комплекс. С таким предложением выступил ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи. Это может восполнить нехватку...
 
Налоговые инспекции будут по-новому искать схемы ухода от налогов
Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками - инспекции, специализирующиеся на конкретных отраслях, будут администрировать вдвое больше компаний, пишут "Ведомости". Цель реформы, которая длилась с...
 
Промышленники РФ предпочитают импортное
Интенсивность процесса импортозамещения в промышленности заметно снизилась, пишет "Коммерсант", ссылаясь на результаты очередного исследования ситуации с импортозамещением в российской промышленности, проведенного ИЭП имени Егора Гайдара. Если во...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

04 апреля 2019 года 11:02

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 110,9 млрд руб.

 0
4 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 110,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -23,7 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 апреля 2019 года 12:28
Москва построила уже 40% Большого кольца метро
К настоящему времени строительная готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столице составляет около 40%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Большая кольцевая линия метро - грандиозный проект. Это более...    читать дальше
.
04 апреля 2019 года 12:22
ГК "Автодор" 18 апреля проведет сбор заявок на облигации объемом от 6 млрд рублей
ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") 18 апреля проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии БО-002P-03 объемом от 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

Сбор...    читать дальше
.
04 апреля 2019 года 12:20
"Эксперт РА" присвоило "Роснано" кредитный рейтинг на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило АО "Роснано" долгосрочный кредитный рейтинг на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Также рейтинговое агентство присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигационному займу "Роснано" серии 08...    читать дальше
.
04 апреля 2019 года 12:19
Мегафон в течение часа собирает заявки на облигации серии БО-002Р-02
ПАО "Мегафон" 4 апреля с 12:00 МСК до 13:00 МСК проводит сбор заявок на облигации серии БО-002Р-02, говорится в сообщении компании.

Параметры выпуска пока не определены.

Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".

Облигации размещаются в рамках...    читать дальше
.
04 апреля 2019 года 12:19
"Эксперт РА" присвоило "Роснано" кредитный рейтинг на уровне "ruAA", прогноз - "стабильный"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило АО "Роснано" долгосрочный кредитный рейтинг на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

Также рейтинговое агентство присвоило кредитный рейтинг облигационному займу "Роснано" серии 08 на уровне...    читать дальше
.
04 апреля 2019 года 12:10
Дату открытия офиса PDVSA в Москве могут объявить на следующей неделе
Точная дата открытия европейского офиса венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в Москве может быть объявлена уже на следующей неделе, заявил в четверг замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль.

"У меня ещё нет точных дат, но юридические, административные,...    читать дальше
.
04 апреля 2019 года 12:01
Сбербанк не будет сокращать число офисов в ближайшие 3 года
Сбербанк России пообещал ЦБ РФ не сокращать количество точек присутствия в ближайшие три года, сообщил старший вице-президент Сбербанка, глава блока "сеть продаж" Сергей Мальцев на встрече с сотрудниками Северо-Западного банка Сбербанка.

"Мы уже доводили это до всей...    читать дальше
.
04 апреля 2019 года 11:52
Банк России 2 апреля купил валюту для Минфина на 18,32 млрд рублей
ЦБ РФ 2 апреля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 18,32 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Минфин с 7 марта по 4 апреля планирует приобрести валюту на 310 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 15,5 млрд...    читать дальше
.
04 апреля 2019 года 11:47
ВТБ разместит 4 апреля однодневные бонды серии КС-3-172 на 75 млрд руб. по цене 99,9804% от номинала
апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-172 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9804% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,16% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
.
04 апреля 2019 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 4 апреля составил 65,3281 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,3281 руб. По...    читать дальше
.
04 апреля 2019 года 11:45
Доллар вырос на 16,4 коп.
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 16,42 коп. - до 65,3281...    читать дальше
.
04 апреля 2019 года 11:42
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Роснефти" на 30 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала облигации "Роснефти" серий 002P-06 и 002P-07 суммарным объемом 30 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску 002P-06 присвоен идентификационный номер 4B02-06-00122-A-002P,...    читать дальше
.
04 апреля 2019 года 11:39
ЦБ Индии вновь снизил ключевую ставку, ухудшил прогноз роста ВВП и инфляции
Резервный банк Индии (RBI, центробанк страны) в четверг снизил ключевую процентную ставку по итогам второго заседания подряд.

Четверо из шести членов комитета по кредитно-денежной политике RBI высказались за уменьшение ставки РЕПО на 25 базисных пунктов - до 6% годовых....    читать дальше
.
04 апреля 2019 года 11:35
Госдума расширила инвестиционную налоговую льготу для компаний
Госдума в четверг приняла в окончательном, третьем чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, согласно которым компании смогут получить вычет по налогу на прибыль при инвестировании в объекты инфраструктуры, которые при этом остаются в собственности у...    читать дальше
.
04 апреля 2019 года 11:33
Ставка 7-8-го купонов облигаций БрАЗа серии БО-01 установлена в размере 0,01%
ПАО "РусАл Братский алюминиевый завод" (БрАЗ, "РусАл Братск", Иркутская область) установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии БО-01 в размере 0,01% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила выпуск БО-01 на 10 млрд рублей в апреле 2016 года. Бонды...    читать дальше
.
04 апреля 2019 года 11:26
Цены на нефть в 2019 году составят около $65, в 2020 году - $62,5 - Fitch
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует снижение в долгосрочной перспективе цен на нефть. "По нашим базовым прогнозам, цены на нефть в 2019 году составят около $65, в 2020 году - $62,5, а затем постепенно будут снижаться до $57,5 за баррель. Стрессовый...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.