Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 110,9 млрд руб.

4 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 4 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 110,9 млрд руб.

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К настоящему времени строительная готовность Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столице составляет около 40%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Большая кольцевая линия метро - грандиозный проект. Это более... "Большая кольцевая линия метро - грандиозный проект. Это более... читать дальше

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ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") 18 апреля проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии БО-002P-03 объемом от 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Сбор... Сбор... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило АО "Роснано" долгосрочный кредитный рейтинг на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. Также рейтинговое агентство присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигационному займу "Роснано" серии 08... Также рейтинговое агентство присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигационному займу "Роснано" серии 08... читать дальше

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ПАО "Мегафон" 4 апреля с 12:00 МСК до 13:00 МСК проводит сбор заявок на облигации серии БО-002Р-02, говорится в сообщении компании. Параметры выпуска пока не определены. Параметры выпуска пока не определены. Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал". Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал". Облигации размещаются в рамках... Облигации размещаются в рамках... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило АО "Роснано" долгосрочный кредитный рейтинг на уровне "ruAA" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. Также рейтинговое агентство присвоило кредитный рейтинг облигационному займу "Роснано" серии 08 на уровне... Также рейтинговое агентство присвоило кредитный рейтинг облигационному займу "Роснано" серии 08 на уровне... читать дальше

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Точная дата открытия европейского офиса венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в Москве может быть объявлена уже на следующей неделе, заявил в четверг замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль. "У меня ещё нет точных дат, но юридические, административные,... "У меня ещё нет точных дат, но юридические, административные,... читать дальше

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Сбербанк России пообещал ЦБ РФ не сокращать количество точек присутствия в ближайшие три года, сообщил старший вице-президент Сбербанка, глава блока "сеть продаж" Сергей Мальцев на встрече с сотрудниками Северо-Западного банка Сбербанка. "Мы уже доводили это до всей... "Мы уже доводили это до всей... читать дальше

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ЦБ РФ 2 апреля купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 18,32 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 марта по 4 апреля планирует приобрести валюту на 310 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 15,5 млрд... Минфин с 7 марта по 4 апреля планирует приобрести валюту на 310 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 15,5 млрд... читать дальше

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апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 4 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-172 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9804% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,16% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,16% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,3281 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 16,42 коп. - до 65,3281... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации "Роснефти" серий 002P-06 и 002P-07 суммарным объемом 30 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску 002P-06 присвоен идентификационный номер 4B02-06-00122-A-002P,... Выпуску 002P-06 присвоен идентификационный номер 4B02-06-00122-A-002P,... читать дальше

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Резервный банк Индии (RBI, центробанк страны) в четверг снизил ключевую процентную ставку по итогам второго заседания подряд. Четверо из шести членов комитета по кредитно-денежной политике RBI высказались за уменьшение ставки РЕПО на 25 базисных пунктов - до 6% годовых.... Четверо из шести членов комитета по кредитно-денежной политике RBI высказались за уменьшение ставки РЕПО на 25 базисных пунктов - до 6% годовых.... читать дальше

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Госдума в четверг приняла в окончательном, третьем чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, согласно которым компании смогут получить вычет по налогу на прибыль при инвестировании в объекты инфраструктуры, которые при этом остаются в собственности у... читать дальше

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ПАО "РусАл Братский алюминиевый завод" (БрАЗ, "РусАл Братск", Иркутская область) установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии БО-01 в размере 0,01% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила выпуск БО-01 на 10 млрд рублей в апреле 2016 года. Бонды... Компания разместила выпуск БО-01 на 10 млрд рублей в апреле 2016 года. Бонды... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует снижение в долгосрочной перспективе цен на нефть. "По нашим базовым прогнозам, цены на нефть в 2019 году составят около $65, в 2020 году - $62,5, а затем постепенно будут снижаться до $57,5 за баррель. Стрессовый... читать дальше

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