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04 апреля 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,717 руб.
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4 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 55 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,717 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7073 руб., максимальный - 9,7253 руб. Было заключено 35 сделок. Объем торгов составил 93,42 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,715 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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04 апреля 2019 года 12:28
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.04 апреля 2019 года 12:22
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.04 апреля 2019 года 12:19
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ВТБ разместит 4 апреля однодневные бонды серии КС-3-172 на 75 млрд руб. по цене 99,9804% от номинала
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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 4 апреля составил 65,3281 руб.
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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, вырос на 16,42 коп. - до 65,3281... читать дальше
.04 апреля 2019 года 11:42
"Московская биржа" зарегистрировала облигации "Роснефти" серий 002P-06 и 002P-07 суммарным объемом 30 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску 002P-06 присвоен идентификационный номер 4B02-06-00122-A-002P,... читать дальше
.04 апреля 2019 года 11:39
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