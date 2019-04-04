ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 73,1725 руб.

4 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 4 апреля, составляет 73,1725 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,37 коп.

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АО "ДОМ.РФ" выкупило в рамках оферты 4 млн 298,361 тыс. облигаций серии А25 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 71,6% выпуска. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 71,6% выпуска. Агентом... Агентом... читать дальше

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,55 пункта (0,18%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2532,32 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42100,857 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 185,959 млрд руб., или на...

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Банк "ФК Открытие" в рамках оферты выкупил 77,766 тыс. облигаций серии БО-08 и 15,151 тыс. облигаций серии БО-09, говорится в сообщениях банка. Эмитент в апреле 2015 года разместил 6-летние облигации серий БО-08 и БО-09 общим объемом 6 млрд рублей. По облигациям... Эмитент в апреле 2015 года разместил 6-летние облигации серий БО-08 и БО-09 общим объемом 6 млрд рублей. По облигациям... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 115 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2911 руб. Минимальный курс евро составил 73,0425 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,0425 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2206 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,2096 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 192 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7158 руб. Минимальный курс юаня составил 9,6921 руб., максимальный - 9,74... Минимальный курс юаня составил 9,6921 руб., максимальный - 9,74... читать дальше

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СПАО "РЕСО-Гарантия" выкупило по оферте 2 млн 997,888 тыс. облигаций 3-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, эмитент выкупил 99,9% выпуска. Оферта... Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей, таким образом, эмитент выкупил 99,9% выпуска. Оферта... читать дальше

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"Московская биржа" 3 апреля зарегистрировала облигации ООО "РЕСО-Лизинг" серии БО-П-03 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Рынок акций РФ в среду рос вслед за мировыми площадками, воодушевленными ожиданиями скорого заключения торговой сделки США-КНР, но обновление пика сдерживалось забуксовавшей нефтью. В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на... В среду в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings изменило прогноз рейтингов АО "Лидер-Инвест" на "позитивный" со "стабильного". Долгосрочный и краткосрочный рейтинги компании подтверждены на уровне "B/B". Долгосрочный и краткосрочный рейтинги компании подтверждены на уровне "B/B". "Позитивный" прогноз отражает наши... "Позитивный" прогноз отражает наши... читать дальше

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Реализация действующих СПИКов в автомобильной промышленности РФ позволит привлечь в отрасль более 250 млрд рублей. Как говорится в сообщении Минпромторга РФ, об этом рассказал глава министерства Денис Мантуров в ходе встречи с министром экономики и энергетики ФРГ... Как говорится в сообщении Минпромторга РФ, об этом рассказал глава министерства Денис Мантуров в ходе встречи с министром экономики и энергетики ФРГ... читать дальше

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Объем потребления природного газа в Китае в 2018 году превысил 280 млрд кубометров, сообщает агентство "Синьхуа". Импорт в прошлом году составил более 90 млн тонн. При этом поставки СПГ из 25 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Среднего Востока в... Импорт в прошлом году составил более 90 млн тонн. При этом поставки СПГ из 25 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной Америки и Среднего Востока в... читать дальше

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Сбербанк России 30 апреля начнет размещение структурных облигаций серий ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-76R и ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-77R общим объемом 6 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Объем каждого выпуска - 3 млрд рублей. Срок обращения выпуска... Объем каждого выпуска - 3 млрд рублей. Срок обращения выпуска... читать дальше

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Правительство РФ направляет более 70 млрд руб. на развитие дорожного хозяйства и транспортной сети в регионах. Как говорится в сообщении Минтранса РФ, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Как говорится в сообщении Минтранса РФ, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Так, 12,5 млрд руб. иных... Так, 12,5 млрд руб. иных... читать дальше

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Экономический рост в большинстве развивающихся стран Азии остается высоким, но в этом и следующем году темпы повышения экономики замедлятся на фоне снижения мирового спроса и сохраняющейся торговой напряженности, говорится в очередном прогнозе Азиатского банка развития... читать дальше

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