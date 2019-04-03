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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,2911 руб.
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03 апреля 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,2911 руб.
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3 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 115 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2911 руб. Минимальный курс евро составил 73,0425 руб., максимальный - 73,5 руб. К этому времени было заключено 6154 сделки. Объем торгов составил 38720,08 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,225 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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