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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 апреля
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03 апреля 2019 года 15:08

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 4 апреля

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3 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 4 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2706,51 (-3,03) руб./грамм; на серебро - 31,77 (+0,14) руб./грамм; на платину - 1801,76 (+20,94) руб./грамм; на палладий - 2998,04 (+46,84) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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03 апреля 2019 года 16:00
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На девяти предыдущих неделях инфляция составляла по 0,1%

С начала года инфляция составила - на...    читать дальше
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03 апреля 2019 года 15:56
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Объем премий, собранных страховщиками в столице, составил 749,5 млрд рублей, увеличившись на 16,1%.

Доля выплат...    читать дальше
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03 апреля 2019 года 15:47
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03 апреля 2019 года 15:45
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Сбор заявок на 10-летние облигации прошел 26 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,25% годовых. Объявлена 3-летняя...    читать дальше
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03 апреля 2019 года 15:39
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03 апреля 2019 года 15:31
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03 апреля 2019 года 15:30
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Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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03 апреля 2019 года 15:30
В четверг, 4 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $129,38 млн
В четверг, 4 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $129,38 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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03 апреля 2019 года 15:30
В четверг, 4 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 90500,00 млн руб.
В четверг, 4 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 90500,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

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Размер погашения...    читать дальше
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03 апреля 2019 года 15:23
Второй месяц инфляция в Турции держится ниже 20%
В марте темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Турции оказались ниже 20% по итогам второго месяца подряд.

В прошлом месяце инфляция составила 19,71% относительно того же месяца 2018 года после повышения на 19,67% в феврале, свидетельствуют данные Турецкого...    читать дальше
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03 апреля 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,224 руб.
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Минимальный курс евро составил 73,03 руб., максимальный - 73,39...    читать дальше
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