Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,7115 руб.

3 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 207 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7115 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,7 руб., максимальный - 9,7248 руб. Было заключено 45 сделок. Объем торгов составил 203,36 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,71 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.