03 апреля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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3 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Март 2019
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Март 2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 23 по 29 марта
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03 апреля 2019 года 16:36
Вариант Brexit "без сделки" теперь является очень вероятным сценарием в полночь 12 апреля, заявил в среду председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
"Это не тот результат, которого я хочу. Но это результат, относительно которого я позаботился, чтобы ЕС был к нему... читать дальше
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03 апреля 2019 года 16:25
Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует инфляцию в Таджикистане в 2019 году на уровне 7,5%, в 2020 году - 7%, говорится в сообщении банка. Рост инфляции в 2019 году, по мнению АБР, отражает ожидаемую гибкость обменного курса, более высокий потребительский спрос за счет... читать дальше
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03 апреля 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,3 пункта (0,487%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2540,07 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2549,53 (+0,86%) пункта,... читать дальше
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03 апреля 2019 года 16:15
ЦБ РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработали рекомендации по раскрытию информации о комиссиях при оплате в банкоматах и терминалах, говорится в пресс-релизе регулятора.
Эти рекомендации отражены в совместном письме, которое касается кредитных... читать дальше
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03 апреля 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,5/65,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи упал...
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03 апреля 2019 года 16:00
За период с 26 марта по 1 апреля 2019 года потребительские цены в России не изменились, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).
На девяти предыдущих неделях инфляция составляла по 0,1%
С начала года инфляция составила - на... читать дальше
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03 апреля 2019 года 15:56
Российские страховщики половину всех сборов (50,7%) в 2018 году, как и годом ранее, получили в Москве, следует из статистических данных ЦБ РФ.
Объем премий, собранных страховщиками в столице, составил 749,5 млрд рублей, увеличившись на 16,1%.
Доля выплат... читать дальше
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03 апреля 2019 года 15:47
Правительство Московской области рассчитывает на то, что завод Mercedes-Benz в индустриальном парке "Есипово" Солнечногорского городского округа будет расширяться, заявил в среду губернатор региона Андрей Воробьев.
"Завод в две смены может производить 25-30 тыс.... читать дальше
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03 апреля 2019 года 15:45
АО "Тинькофф банк" полностью разместило облигации серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбор заявок на 10-летние облигации прошел 26 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,25% годовых. Объявлена 3-летняя... читать дальше
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03 апреля 2019 года 15:39
Властям России и ФРГ стоит расширять экономическое сотрудничество в интересах граждан двух стран, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер на церемонии открытия завода по производству автомобилей Mercedes в Подмосковье. "Мы должны следить за тем, чтобы конфликты... читать дальше
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03 апреля 2019 года 15:31
Почти 40 различных спортивных объектов планируется построить в Москве за счет городского бюджета до 2021 года, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. "Строительству спортивных объектов в городе уделяется большое внимание. С начала года... читать дальше
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03 апреля 2019 года 15:30
В четверг, 4 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 2974,59 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 апреля 2019 года 15:30
В четверг, 4 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $129,38 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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03 апреля 2019 года 15:30
В четверг, 4 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 90500,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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03 апреля 2019 года 15:23
В марте темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Турции оказались ниже 20% по итогам второго месяца подряд.
В прошлом месяце инфляция составила 19,71% относительно того же месяца 2018 года после повышения на 19,67% в феврале, свидетельствуют данные Турецкого... читать дальше
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03 апреля 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 517 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,224 руб.
Минимальный курс евро составил 73,03 руб., максимальный - 73,39... читать дальше
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