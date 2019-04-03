ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 65,4726 руб.

3 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 апреля, составляет 65,4726 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,50 коп.

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Вариант Brexit "без сделки" теперь является очень вероятным сценарием в полночь 12 апреля, заявил в среду председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. "Это не тот результат, которого я хочу. Но это результат, относительно которого я позаботился, чтобы ЕС был к нему... "Это не тот результат, которого я хочу. Но это результат, относительно которого я позаботился, чтобы ЕС был к нему... читать дальше

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Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует инфляцию в Таджикистане в 2019 году на уровне 7,5%, в 2020 году - 7%, говорится в сообщении банка. Рост инфляции в 2019 году, по мнению АБР, отражает ожидаемую гибкость обменного курса, более высокий потребительский спрос за счет... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,3 пункта (0,487%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2540,07 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2549,53 (+0,86%) пункта,... читать дальше

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ЦБ РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработали рекомендации по раскрытию информации о комиссиях при оплате в банкоматах и терминалах, говорится в пресс-релизе регулятора. Эти рекомендации отражены в совместном письме, которое касается кредитных... Эти рекомендации отражены в совместном письме, которое касается кредитных... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,5/65,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи упал...

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За период с 26 марта по 1 апреля 2019 года потребительские цены в России не изменились, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На девяти предыдущих неделях инфляция составляла по 0,1% На девяти предыдущих неделях инфляция составляла по 0,1% С начала года инфляция составила - на... С начала года инфляция составила - на... читать дальше

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Российские страховщики половину всех сборов (50,7%) в 2018 году, как и годом ранее, получили в Москве, следует из статистических данных ЦБ РФ. Объем премий, собранных страховщиками в столице, составил 749,5 млрд рублей, увеличившись на 16,1%. Объем премий, собранных страховщиками в столице, составил 749,5 млрд рублей, увеличившись на 16,1%. Доля выплат... Доля выплат... читать дальше

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Правительство Московской области рассчитывает на то, что завод Mercedes-Benz в индустриальном парке "Есипово" Солнечногорского городского округа будет расширяться, заявил в среду губернатор региона Андрей Воробьев. "Завод в две смены может производить 25-30 тыс.... "Завод в две смены может производить 25-30 тыс.... читать дальше

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АО "Тинькофф банк" полностью разместило облигации серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на 10-летние облигации прошел 26 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,25% годовых. Объявлена 3-летняя... Сбор заявок на 10-летние облигации прошел 26 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,25% годовых. Объявлена 3-летняя... читать дальше

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Властям России и ФРГ стоит расширять экономическое сотрудничество в интересах граждан двух стран, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер на церемонии открытия завода по производству автомобилей Mercedes в Подмосковье. "Мы должны следить за тем, чтобы конфликты... читать дальше

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Почти 40 различных спортивных объектов планируется построить в Москве за счет городского бюджета до 2021 года, сообщил журналистам глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. "Строительству спортивных объектов в городе уделяется большое внимание. С начала года... читать дальше

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В четверг, 4 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 2974,59 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 4 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $129,38 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 4 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 90500,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В марте темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Турции оказались ниже 20% по итогам второго месяца подряд. В прошлом месяце инфляция составила 19,71% относительно того же месяца 2018 года после повышения на 19,67% в феврале, свидетельствуют данные Турецкого... В прошлом месяце инфляция составила 19,71% относительно того же месяца 2018 года после повышения на 19,67% в феврале, свидетельствуют данные Турецкого... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 517 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,224 руб. Минимальный курс евро составил 73,03 руб., максимальный - 73,39... Минимальный курс евро составил 73,03 руб., максимальный - 73,39... читать дальше

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