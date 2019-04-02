Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 апреля

2 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 3 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2709,54 (-7,61) руб./грамм; на серебро - 31,63 (-0,07) руб./грамм; на платину - 1780,82 (-2,71) руб./грамм; на палладий - 2951,2 (+50,86) руб./грамм.

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ООО "Северо-Западная концессионная компания" (СЗКК) определило ставку 16-го купона облигаций 3-4-й серий в размере 8,22% годовых, говорится в сообщениях компании. СЗКК разместила бонды общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет.... СЗКК разместила бонды общим объемом 10 млрд рублей в октябре 2011 года. Срок обращения облигаций - 20 лет.... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,52 пункта (0,259%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2527,77 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 29234,189 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 116,379 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 421 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,4337 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,735 руб. Минимальный курс юаня составил 9,712 руб., максимальный - 9,7439... Минимальный курс юаня составил 9,712 руб., максимальный - 9,7439... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3109 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2828 руб. Минимальный курс евро составил 73,0725 руб.,... Минимальный курс евро составил 73,0725 руб.,... читать дальше

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Выход из тупика, в который зашел Brexit, должна найти сама Великобритания, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. "Если Соединенное Королевство не сможет найти решение, которое объединит большинство, оно де-факто само выберет выход без соглашения. Мы не сможем вместо него... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся в зеленой зоне на фоне растущей нефти. Во вторник в Азии позитивная динамика индексов ослабла (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%). Инвесторы продолжали оценивать лучшие, чем ожидалось, данные о... Во вторник в Азии позитивная динамика индексов ослабла (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,2%). Инвесторы продолжали оценивать лучшие, чем ожидалось, данные о... читать дальше

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Московская биржа" 2 апреля зарегистрировала облигации Россельхозбанка (РСХБ) серии БО-08Р объемом 10 млрд рублей со сроком обращения 1 год и включила их в третий уровень котировального списка. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020803349B001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020803349B001P. Сбор... Сбор... читать дальше

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Минэнерго и Минфин на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака не смогли договориться о том, как компенсировать бюджету выпадающие доходы от корректировок демпфирующего акциза на нефть в размере 120-190 млрд рублей. В итоге проблему решено вынести на совещание у... читать дальше

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Сбербанк России завершил размещение структурных облигаций серии ИОС-KR_FIX-90d-001Р-68R номинальным объемом 2 млрд рублей, реализовав 26,56% выпуска на 531 млн 133 тыс. рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Дата погашения выпуска - 24 июня 2019 года.... Дата погашения выпуска - 24 июня 2019 года.... читать дальше

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Мосбиржа 2 апреля зарегистрировала 10-летние облигации ОАО "Российские железные дороги" серии 001P-14R объемом 11 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-14-65045-D-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-14-65045-D-001P. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Иран продолжает выполнять положения Совестного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил директор МАГАТЭ Юкия Амано. "У нас нет достоверных доказательств того, что Иран совершает действия, относящиеся к созданию ядерного оружия", - сказал Ю.Амано, выступая на заседании СБ... читать дальше

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ВЭБ 2 апреля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К134 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 1,51% выпуска на сумму 301 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 28 марта. Ставка купона установлена в размере... Сбор заявок на бонды прошел 28 марта. Ставка купона установлена в размере... читать дальше

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Около 113 миллионов человек в 53 странах испытывали острую нехватку продовольствия в 2018 году, говорится в докладе, представленном совместно Европейским союзом, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной продовольственной... читать дальше

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Московская биржа" 2 апреля зарегистрировала выпуск облигаций АО "Тинькофф банк" серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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