Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 134,2 млрд руб.

2 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 134,2 млрд руб.

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Профильный комитет Госдумы во вторник рассмотрит предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о подготовке проекта обращения к правительству РФ в связи с тарифами на вывоз мусора. "Учитывая то, что прозвучали совершенно конкретные предложения, давайте, попросим наш... "Учитывая то, что прозвучали совершенно конкретные предложения, давайте, попросим наш... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 117 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,7322 руб. Минимальный курс юаня составил 9,7189 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,7189 руб., максимальный -... читать дальше

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Дочернее предприятие "Газпром нефти" - ООО "*Газпромнефть* - Заполярье" - заказало технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства "Морского отгрузочного терминала Ямбургского месторождения" (ЯНАО) для формирования стратегических планов по развитию проекта "Ямбург -... читать дальше

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Первым покупателем сжиженного природного газа, который будет производиться на новом проекте "НОВАТЭКа", может стать стал глобальный трейдер Vitol. Как сообщил "НОВАТЭК", во вторник в рамках конференции по СПГ в Шанхае его трейдинговое подразделение Novatek Gas&Power... Как сообщил "НОВАТЭК", во вторник в рамках конференции по СПГ в Шанхае его трейдинговое подразделение Novatek Gas&Power... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 134 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,4624... читать дальше

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ЦБ РФ 29 марта купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 18,27 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 марта по 4 апреля планирует приобрести валюту на 310 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 15,5 млрд... Минфин с 7 марта по 4 апреля планирует приобрести валюту на 310 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 15,5 млрд... читать дальше

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Россия предоставит Белоруссии финансовый госкредит до $600 млн для рефинансирования ранее выданных РФ займов, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "В соответствии с решением президента РФ, Россия предоставит Белоруссии... "В соответствии с решением президента РФ, Россия предоставит Белоруссии... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 802 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 65,3956... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 65,3956 руб. По отношению к последней сделке в понедельник доллар вырос на 22,31 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на... По отношению к последней сделке в понедельник доллар вырос на 22,31 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 6 пункта (0,238%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2527,25 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,35 пункта (0,111%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 1,35 пункта (0,111%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 2 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 134,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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В начала сегодняшних торгов фондовый рынок России продолжает демонстрировать восходящий импульс на фоне дорожающей нефти, подогретой ранее оптимистичной статистикой из Китая и сигналами о сокращении добычи в ОПЕК Европейские фондовые индексы завершили понедельник... Европейские фондовые индексы завершили понедельник... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,45/65,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 6 коп., Cредний курс продажи упал...

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По итогам 2018 года группа Абсолют банка сократила чистый убыток по МСФО в 1,7 раза - до 8,6 млрд рублей с 14,7 млрд рублей убытка в 2017 году, следует из отчета банка. Без учета консолидации санируемого Балтинвестбанка убыток группы в 2018 году составил 4 млрд рублей... Без учета консолидации санируемого Балтинвестбанка убыток группы в 2018 году составил 4 млрд рублей... читать дальше

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Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в I квартале 2019 года составил 60,9 млн тонн, что на 6,2% выше аналогичного показателя 2018 года, сообщается в оперативной сводке ФГБУ "ЦДУ ТЭК". Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,96 млн баррелей. По... По... читать дальше

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В рамках соглашения ОПЕК+ Россия к концу марта вышла на уровень сокращения добычи нефти в 225 тыс. баррелей в сутки без учета СРП и 190 тыс. б/с с учетом СРП, сообщает министерство энергетики со ссылкой на главу ведомства Александра Новака. "К началу апреля Россия, как... "К началу апреля Россия, как... читать дальше

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