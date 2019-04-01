Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 65,4903 руб.

1 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7645 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,4903 руб.

Минимальный курс доллара США составил 65,25 руб., максимальный - 65,845 руб. Было заключено 12067 сделок. Объем торгов составил 61141,72 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,5625 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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