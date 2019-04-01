Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,5291 руб.

1 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5291 руб.

Минимальный курс евро составил 73,285 руб., максимальный - 73,78 руб. Было заключено 3410 сделок. Объем торгов составил 15995,01 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,7475 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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