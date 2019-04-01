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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 апреля в размере 65,4176 руб.
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01 апреля 2019 года 14:09
ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 апреля в размере 65,4176 руб.
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1 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 65,4176 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,29 коп. Это автоматическое сообщение.
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01 апреля 2019 года 15:32
Во вторник, 2 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75585,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.01 апреля 2019 года 15:32
Аналитики банка Goldman Sachs оценивают ущерб британской экономике от решения покинуть Евросоюз в 600 млн фунтов стерлингов ($786,5 млн) в неделю. Согласно подсчетам, в настоящее время ВВП Великобритании примерно на 2,4% меньше, чем гипотетический показатель, рассчитанный при... читать дальше
.01 апреля 2019 года 15:32
Во вторник, 2 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1954,40 млн руб.
Во вторник, 2 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1954,40 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.01 апреля 2019 года 15:25
АЛРОСА провела первый в этом году алмазный аукцион в Нью-Йорке, ассортимент которого традиционно состоял из алмазов специальных размеров (более 10,8 карата). Суммарная выручка по итогам аукциона составила $11,8 млн, говорится в сообщении компании. В ходе... читать дальше
.01 апреля 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5291 руб. Минимальный курс евро составил 73,285 руб., максимальный -... читать дальше
.01 апреля 2019 года 15:08
ЦБ РФ с 2 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2717,15 (+29,92) руб./грамм; на серебро - 31,7 (+0,08) руб./грамм; на платину - 1783,53 (+20,7) руб./грамм; на палладий - 2900,34 (+13,62) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.01 апреля 2019 года 15:00
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Райффайзенбанку на уровне ruAAA. По рейтингу сохранен стабильный прогноз. Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, высоким уровнем достаточности капитала и эффективности... читать дальше
.01 апреля 2019 года 14:51
Арктический кластер "Роснефти" может обеспечить добычу до 100 млн тонн нефти к 2030 году, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В настоящее время мы рассматриваем возможность создания арктического кластера, который в полном объеме... читать дальше
.01 апреля 2019 года 14:45
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,17 пункта (0,888%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2519,27 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2519,98 (+0,92%) пункта, минимальное -... читать дальше
.01 апреля 2019 года 14:43
Сбербанк России приобретет 100% группы компаний, управляющих кадровым сервисом Rabota.ru, говорится в пресс-релизе банка. Стороны подписали юридически обязывающие соглашения, ожидаемый срок закрытия сделки - май 2019 года. Согласно информации на сайте... читать дальше
.01 апреля 2019 года 14:32
Нефть эталонных марок демонстрирует активный подъем в ходе торгов в понедельник на сильных статданных из Китая, главного импортера нефти в мире. Цена июньских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 мск увеличилась на $1,08 (1,6%) - до $68,66 за... читать дальше
.01 апреля 2019 года 14:32
ООО "Обувьрус" в рамках оферты приобрело 500 облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 500 облигаций номиналом 2 млн рублей. Таким образом, компания выкупила 100% выпуска бондов. Эмитент разместил... читать дальше
.01 апреля 2019 года 14:29
Правительство РФ приняло решение о разработке отдельной программы развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщила пресс-служба вице-премьера Виталия Мутко. "Первые предложения по программе Минстрой России должен предоставить уже через две... читать дальше
.01 апреля 2019 года 14:20
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон "О контрактной системе" (N44-ФЗ), определяющих порядок организации контроля в сфере госзакупок. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Эти поправки направлены на... читать дальше
.01 апреля 2019 года 14:09
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 65,4176 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,29 коп. Это автоматическое сообщение.
.01 апреля 2019 года 14:09
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 73,4967 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,37 коп. Это автоматическое сообщение.
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