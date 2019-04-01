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Во вторник, 2 апреля, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75585,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Аналитики банка Goldman Sachs оценивают ущерб британской экономике от решения покинуть Евросоюз в 600 млн фунтов стерлингов ($786,5 млн) в неделю. Согласно подсчетам, в настоящее время ВВП Великобритании примерно на 2,4% меньше, чем гипотетический показатель, рассчитанный при... читать дальше

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Во вторник, 2 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1954,40 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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АЛРОСА провела первый в этом году алмазный аукцион в Нью-Йорке, ассортимент которого традиционно состоял из алмазов специальных размеров (более 10,8 карата). Суммарная выручка по итогам аукциона составила $11,8 млн, говорится в сообщении компании. Суммарная выручка по итогам аукциона составила $11,8 млн, говорится в сообщении компании. В ходе... В ходе... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5291 руб. Минимальный курс евро составил 73,285 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 73,285 руб., максимальный -... читать дальше

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ЦБ РФ с 2 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2717,15 (+29,92) руб./грамм; на серебро - 31,7 (+0,08) руб./грамм; на платину - 1783,53 (+20,7) руб./грамм; на палладий - 2900,34 (+13,62) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Райффайзенбанку на уровне ruAAA. По рейтингу сохранен стабильный прогноз. Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, высоким уровнем достаточности капитала и эффективности... Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями, высоким уровнем достаточности капитала и эффективности... читать дальше

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Арктический кластер "Роснефти" может обеспечить добычу до 100 млн тонн нефти к 2030 году, сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В настоящее время мы рассматриваем возможность создания арктического кластера, который в полном объеме... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 22,17 пункта (0,888%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2519,27 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2519,98 (+0,92%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Сбербанк России приобретет 100% группы компаний, управляющих кадровым сервисом Rabota.ru, говорится в пресс-релизе банка. Стороны подписали юридически обязывающие соглашения, ожидаемый срок закрытия сделки - май 2019 года. Стороны подписали юридически обязывающие соглашения, ожидаемый срок закрытия сделки - май 2019 года. Согласно информации на сайте... Согласно информации на сайте... читать дальше

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Нефть эталонных марок демонстрирует активный подъем в ходе торгов в понедельник на сильных статданных из Китая, главного импортера нефти в мире. Цена июньских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 мск увеличилась на $1,08 (1,6%) - до $68,66 за... Цена июньских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 мск увеличилась на $1,08 (1,6%) - до $68,66 за... читать дальше

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ООО "Обувьрус" в рамках оферты приобрело 500 облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 500 облигаций номиналом 2 млн рублей. Таким образом, компания выкупила 100% выпуска бондов. Объем выпуска составляет 500 облигаций номиналом 2 млн рублей. Таким образом, компания выкупила 100% выпуска бондов. Эмитент разместил... Эмитент разместил... читать дальше

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Правительство РФ приняло решение о разработке отдельной программы развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщила пресс-служба вице-премьера Виталия Мутко. "Первые предложения по программе Минстрой России должен предоставить уже через две... "Первые предложения по программе Минстрой России должен предоставить уже через две... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон "О контрактной системе" (N44-ФЗ), определяющих порядок организации контроля в сфере госзакупок. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Эти поправки направлены на... Эти поправки направлены на... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 65,4176 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 68,29 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 73,4967 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 77,37 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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