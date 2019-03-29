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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,937 руб.
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29 марта 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,937 руб.
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29 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 584 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,937 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,5875 руб., максимальный - 65,7525 руб. К этому времени было заключено 38189 сделок. Объем торгов составил 310996,81 млн руб., что на 95% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,695 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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29 марта 2019 года 20:14
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.29 марта 2019 года 19:35
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.29 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 13 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6355 руб. Минимальный курс юаня составил 9,607 руб., максимальный - 9,7736... читать дальше
.29 марта 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,937 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 584 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,937 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.29 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1805 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8633 руб. Минимальный курс евро составил 72,4275 руб.,... читать дальше
.29 марта 2019 года 19:05
Рынок акций РФ завершил торги в пятницу разнонаправленно, по итогам квартала продемонстрировал уверенный рост
Рынок акций РФ в пятницу превысил 2500 пунктов по индексу МосБиржи на фоне позитивной динамики мировых площадок благодаря новостям о прогрессе в торговых переговорах США и Китая. Однако к вечеру рост по индексу МосБиржи замедлился, а индекс РТС ушел в красную зону после... читать дальше
.29 марта 2019 года 19:04
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.29 марта 2019 года 19:02
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.29 марта 2019 года 19:00
Сбербанк России завершил размещение выпуска структурных облигаций серии ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-74R номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 47,37% выпуска на 473 млн 703 тыс. рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Дата погашения выпуска - 12 октября... читать дальше
.29 марта 2019 года 18:53
Казначейские облигации США существенно подорожали в марте, благодаря чему завершают первый квартал 2019 года с наилучшей динамикой за три года. Росту котировок американских гособлигаций способствовало изменение позиции Федеральной резервной системы (ФРС), которая дала понять,... читать дальше
.29 марта 2019 года 18:45
Европейский Союз полностью готов к выходу Британии из этого политического объединения без соглашения и считает этот вариант развития событий наиболее вероятным, говорится в заявлении представителя Еврокомиссии, выдержки которого публикуют британские СМИ. "Сейчас наиболее... читать дальше
.29 марта 2019 года 18:37
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.29 марта 2019 года 18:25
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.29 марта 2019 года 18:17
Госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса РФ продлена до 2024 года, сообщает Росрыболовство со ссылкой на постановление правительства от 27 марта 2019 года. "Документ подготовлен с учетом предложений по приоритетным направлениям развития отрасли в пределах... читать дальше
.29 марта 2019 года 18:07
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