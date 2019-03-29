Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,7183 руб.

29 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2397 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,7183 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,56 руб., максимальный - 65,045 руб. Было заключено 14292 сделки. Объем торгов составил 83572,58 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,93 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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