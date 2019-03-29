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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 марта в размере 64,7347 руб.
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Рост промпроизводства в России ускорился до 4,1%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 4,1% после повышения на 1,1% в январе. Показатель в 3 раза превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали его повышения лишь на 1,4%
 
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В России впервые за 4 года вырос уровень конкуренции
В России впервые за 4 года вырос уровень конкуренции, следует из доклада Аналитического центра при правительстве (АЦ). Свой доклад о состоянии конкуренции в РФ с точки зрения самих предпринимателей АЦ представит на Красноярском экономическом...
 
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29 марта 2019 года 12:58

ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 марта в размере 64,7347 руб.

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29 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 64,7347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,65 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
29 марта 2019 года 18:27
"Эксперт РА" присвоил бондам АФК "Система" на 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг на уровне "ruA-.EXP"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям АФК "Система" (MOEX: AFKS) серии 001Р-10 объемом 10 млрд рублей на уровне "ruA-.EXP", говорится в пресс-релизе агентства.

Кроме того, рейтинговое агентство присвоило кредитный рейтинг...    читать дальше
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29 марта 2019 года 18:25
Туск объявил о созыве чрезвычайного саммита ЕС в связи с решением британского парламента по Brexit
Председатель Европейского совета Дональд Туск объявил о созыве чрезвычайного саммита ЕС в связи с итогом голосования по соглашению о Brexit в британском парламенте. "Ввиду того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать Европейский совет 10 апреля", -...    читать дальше
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29 марта 2019 года 18:17
В госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса внесены изменения
Госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса РФ продлена до 2024 года, сообщает Росрыболовство со ссылкой на постановление правительства от 27 марта 2019 года.

"Документ подготовлен с учетом предложений по приоритетным направлениям развития отрасли в пределах...    читать дальше
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29 марта 2019 года 18:07
Сбербанк разместил 11,54% одного выпуска структурных облигаций и 28,07% другого на общую сумму 1,188 млрд рублей
Сбербанк России завершил размещение двух выпусков структурных облигаций серии ИОС-GOLD_PRT-36m-001Р-57R и ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-58R номинальным объемом по 3 млрд рублей каждый, реализовав 11,54% выпуска ИОС-GOLD_PRT-36m-001Р-57R на 346,131 млн рублей и 28,07% выпуска...    читать дальше
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29 марта 2019 года 18:05
"Детский мир" проведет 11 апреля сбор заявок на бонды объемом 5 млрд рублей
Детский мир" 11 апреля проведет сбор заявок инвесторов на 7-летние бонды с офертой через 3 года серии БО-07 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона...    читать дальше
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29 марта 2019 года 17:59
Парламент Великобритании опять отверг предложенное Мэй соглашение по Brexit
Члены британской Палаты общин проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Трансляцию голосования вели британские телеканалы. Соглашение, достигнутое премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем, отвергли 344 депутатов. В поддержку документа...    читать дальше
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29 марта 2019 года 17:46
Продажи новостроек в США в феврале выросли до максимума с марта прошлого года
Продажи новых домов в США в феврале 2019 года выросли на 4,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 667 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с марта прошлого года, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом январский...    читать дальше
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29 марта 2019 года 17:38
"Сургутнефтегаз" увеличил прибыль по РСБУ в 2018 году в 5,5 раза
Прибыль Сургутнефтегаза" по РСБУ в 2018 году выросла в 5,5 раза - до 828 млрд руб. по сравнению с 149,7 млрд руб. в 2017году, говорится в отчете компании. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали прибыль в среднем на уровне 807 млрд рублей (в диапазоне от 754 млрд...    читать дальше
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29 марта 2019 года 17:35
АКРА присвоило выпуску облигаций Сбербанка на 40 млрд руб. рейтинг "AAA(RU)"
налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 29 марта присвоило выпуску облигаций Сбербанка России серии 001Р-78R объемом 40 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом...    читать дальше
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29 марта 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,7183 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2397 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,7183 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,56 руб.,...    читать дальше
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29 марта 2019 года 17:29
Рост потребительского доверия в США в марте превысил ожидания
Индекс потребительского доверия в США в марте 2019 года повысился до 98,4 пункта с февральского уровня в 93,8 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительное значение равнялось 97,8 пункта, эксперты не ожидали его пересмотра. Мартовский...    читать дальше
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29 марта 2019 года 17:26
ВЭБ разместил 2% выпуска облигаций ПБО-001Р-К135 на 400 млн рублей
ВЭБ 29 марта завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К135 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 2% выпуска на сумму 400 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 25 марта. Ставка купона установлена в размере 7,60%...    читать дальше
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29 марта 2019 года 17:24
Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций "Энел Россия" общим объемом 5 млрд рублей
"Московская биржа" 29 марта зарегистрировала два выпуска облигаций ПАО "Энел Россия" серии 001Р-02R и серии 001Р-03R общим объемом 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпускам присвоены идентификационные...    читать дальше
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29 марта 2019 года 17:21
Во 2-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ на 600 млрд рублей
Минфин РФ планирует во втором квартале 2019 года нарастить объем размещения облигаций федерального займа до 600 млрд рублей по сравнению с планами на первый квартал, свидетельствует график аукционов, размещенный на сайте министерства.

В первом квартале Минфин...    читать дальше
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29 марта 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 01.04 по 07.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Период

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29 марта 2019 года 17:13
"ЕвроХим" увеличил объем размещения облигаций до 19 млрд рублей
АО "МХК "ЕвроХим" увеличило объем размещения трехлетних бондов серии БО-001P-03 до 19 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. В ходе маркетинга первоначальный предполагаемый объем размещения с "не менее" 10 млрд рублей увеличился дважды - сначала до 15...    читать дальше
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