ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 марта в размере 64,7347 руб.

29 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 марта, составляет 64,7347 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 6,65 коп.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям АФК "Система" (MOEX: AFKS) серии 001Р-10 объемом 10 млрд рублей на уровне "ruA-.EXP", говорится в пресс-релизе агентства. Кроме того, рейтинговое агентство присвоило кредитный рейтинг... Кроме того, рейтинговое агентство присвоило кредитный рейтинг... читать дальше

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Председатель Европейского совета Дональд Туск объявил о созыве чрезвычайного саммита ЕС в связи с итогом голосования по соглашению о Brexit в британском парламенте. "Ввиду того, что Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать Европейский совет 10 апреля", -... читать дальше

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Госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса РФ продлена до 2024 года, сообщает Росрыболовство со ссылкой на постановление правительства от 27 марта 2019 года. "Документ подготовлен с учетом предложений по приоритетным направлениям развития отрасли в пределах... "Документ подготовлен с учетом предложений по приоритетным направлениям развития отрасли в пределах... читать дальше

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Сбербанк России завершил размещение двух выпусков структурных облигаций серии ИОС-GOLD_PRT-36m-001Р-57R и ИОС-BM_BSK_FIX_MEM-36m-001Р-58R номинальным объемом по 3 млрд рублей каждый, реализовав 11,54% выпуска ИОС-GOLD_PRT-36m-001Р-57R на 346,131 млн рублей и 28,07% выпуска... читать дальше

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Детский мир" 11 апреля проведет сбор заявок инвесторов на 7-летние бонды с офертой через 3 года серии БО-07 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона... Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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Члены британской Палаты общин проголосовали против соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Трансляцию голосования вели британские телеканалы. Соглашение, достигнутое премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с Брюсселем, отвергли 344 депутатов. В поддержку документа... читать дальше

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Продажи новых домов в США в феврале 2019 года выросли на 4,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 667 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с марта прошлого года, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом январский... читать дальше

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Прибыль Сургутнефтегаза" по РСБУ в 2018 году выросла в 5,5 раза - до 828 млрд руб. по сравнению с 149,7 млрд руб. в 2017году, говорится в отчете компании. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали прибыль в среднем на уровне 807 млрд рублей (в диапазоне от 754 млрд... читать дальше

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налитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 29 марта присвоило выпуску облигаций Сбербанка России серии 001Р-78R объемом 40 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2397 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,7183 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,56 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 64,56 руб.,... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в марте 2019 года повысился до 98,4 пункта с февральского уровня в 93,8 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительное значение равнялось 97,8 пункта, эксперты не ожидали его пересмотра. Мартовский... читать дальше

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ВЭБ 29 марта завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К135 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 2% выпуска на сумму 400 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 25 марта. Ставка купона установлена в размере 7,60%... Сбор заявок на бонды прошел 25 марта. Ставка купона установлена в размере 7,60%... читать дальше

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"Московская биржа" 29 марта зарегистрировала два выпуска облигаций ПАО "Энел Россия" серии 001Р-02R и серии 001Р-03R общим объемом 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены идентификационные... Выпускам присвоены идентификационные... читать дальше

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Минфин РФ планирует во втором квартале 2019 года нарастить объем размещения облигаций федерального займа до 600 млрд рублей по сравнению с планами на первый квартал, свидетельствует график аукционов, размещенный на сайте министерства. В первом квартале Минфин... В первом квартале Минфин... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 01.04 по 07.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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АО "МХК "ЕвроХим" увеличило объем размещения трехлетних бондов серии БО-001P-03 до 19 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. В ходе маркетинга первоначальный предполагаемый объем размещения с "не менее" 10 млрд рублей увеличился дважды - сначала до 15... читать дальше

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