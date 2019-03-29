Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2078,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1806,1 млрд руб.

29 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 марта составили по Российской Федерации 2078,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1728,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2125,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1787,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 марта составили 1806,1 млрд руб. против 1818,10896 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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