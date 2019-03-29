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Прибыль российских банков за январь-февраль 2019 года составила 445 млрд рублей, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова на Всероссийской банковской конференции Ассоциации банков России. Она также сообщила, что ЦБ РФ обсуждает вопрос дифференциации взносов в Фонд... Она также сообщила, что ЦБ РФ обсуждает вопрос дифференциации взносов в Фонд... читать дальше

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9 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-168 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9413% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,15% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,15% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для работодателей, которые препятствуют гражданам переводить свою зарплату из одного банка в другой. В статью, посвященную нарушениям... В статью, посвященную нарушениям... читать дальше

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Министерство труда и социальной защиты России заявило, что инициатива о дополнительной оценке эмоциональных и интеллектуальных нагрузок обсуждается профсоюзами и работодателями. "Предложение разработать методики оценки влияния на здоровье работников таких факторов, как... "Предложение разработать методики оценки влияния на здоровье работников таких факторов, как... читать дальше

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Страны BRICS намерены уравнять кредитные рейтинги, и новый универсальный подход позволит уйти от оценок Moody's, Fitch и S&P. Рейтинги, присвоенные национальными агентствами стран BRICS, могут быть признаны на территории всего объединения. Об этом "Известиям" рассказал... Рейтинги, присвоенные национальными агентствами стран BRICS, могут быть признаны на территории всего объединения. Об этом "Известиям" рассказал... читать дальше

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Потребительские цены во Франции в марте 2019 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 1,1% в годовом выражении после повышения на 1,3% в феврале, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 22 марта составил 10 трлн 226,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 15 марта денежная база в России равнялась 10 трлн 316,2 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,87%, или на 89,9 млрд... На 15 марта денежная база в России равнялась 10 трлн 316,2 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,87%, или на 89,9 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6186 руб. Минимальный курс юаня составил 9,61 руб., максимальный - 9,628... Минимальный курс юаня составил 9,61 руб., максимальный - 9,628... читать дальше

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Выручка китайской Huawei Technologies Co. в 2018 году увеличилась на 19,5% и составила 721,2 млрд юаней ($105,2 млрд) по сравнению с 603,6 млрд юаней годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании. Показатель впервые превысил отметку в $100 млрд. Чистая прибыль в прошлом году... читать дальше

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ЦБ РФ 27 марта купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 18,46 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 марта по 4 апреля планирует приобрести валюту на 310 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 15,5 млрд... Минфин с 7 марта по 4 апреля планирует приобрести валюту на 310 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 15,5 млрд... читать дальше

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ФГУП "Почта России" приняло решение 19 апреля досрочно погасить облигации 3-й серии объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Погашение состоится в дату окончания 13-го купонного периода. Погашение состоится в дату окончания 13-го купонного периода. Размещение 7-летнего выпуска объемом 3 млрд рублей прошло в... Размещение 7-летнего выпуска объемом 3 млрд рублей прошло в... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2889 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,7065... читать дальше

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Инвесторы по-прежнему покупают облигации развивающихся рынков (EM), а вот акции ЕМ остаются в аутсайдерах, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со... Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ со... читать дальше

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О "ДОМ.РФ" установило ставку 3-5-го купонов облигаций серии 001P-03R на уровне 8% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в апреле 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,75% годовых, к ней... Компания разместила 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в апреле 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,75% годовых, к ней... читать дальше

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Японский автопроизводитель Toyota подал заявку на заключение специнвестконтракта, планирует вложить в развитие производства в РФ 20 млрд руб. в течение 10 лет, сообщил "Интерфаксу" представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака. По данным источников газеты "Коммерсантъ",... По данным источников газеты "Коммерсантъ",... читать дальше

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Розничные продажи в Германии в феврале выросли на 0,9% относительно предыдущего месяца, когда их повышение составляло 2,8%, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали снижение показателя на те же 0,9%. По... По... читать дальше

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