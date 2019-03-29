29 марта 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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29 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Март 2019
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Март 2019
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Февраль 2019
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Февраль 2019
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Март 2019
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Март 2019
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Февраль 2019
|12:30
|Изменение ВВП Великобритании
|IV квартал 2018
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Февраль 2019
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Март 2019
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Январь 2019
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Февраль 2019
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Январь 2019
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Февраль 2019
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Март 2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Март 2019
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Февраль 2019
Это автоматическое сообщение.
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29 марта 2019 года 11:35
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Дисконтные... читать дальше
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По... читать дальше
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