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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 64,8012 руб.
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Рост промпроизводства в России ускорился до 4,1%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 4,1% после повышения на 1,1% в январе. Показатель в 3 раза превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали его повышения лишь на 1,4%
 
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Visa по-новому оценит кредитоспособность россиян
Visa и бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс" запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, сообщают "Ведомости", ссылаясь на гендиректора платежной системы в России Екатерину Петелину. "Рисунок трат по картам может быть...
 
КС разъяснил порядок капремонта - ответственность несут все собственники
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29 марта 2019 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 64,8012 руб.

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29 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 64,8012 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,87 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
28 марта 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 28 марта растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,92 пункта (0,198%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2492,4 пункта.

Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 0,08 пункта...    читать дальше
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28 марта 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 марта снизилась на 0,28% и составила 41306,978 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 41306,978 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 116,691 млрд руб., или на...
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28 марта 2019 года 19:34
ДОМ.РФ выкупил 54,7% выпуска облигаций 001Р-01R на 8,2 млрд рублей
О "ДОМ.РФ" в рамках оферты приобрело 8 млн 215,994 тыс. облигаций серии 001P-01R по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 54,7% выпуска. Оферта исполнена в...    читать дальше
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28 марта 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,0472 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0472 руб.

Минимальный курс евро составил 72,7825 руб.,...    читать дальше
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28 марта 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,9949 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2321 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9949 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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28 марта 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,6342 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 210 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6342 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,61 руб., максимальный - 9,671...    читать дальше
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28 марта 2019 года 19:06
Один из крупнейших банков КНР снизил квартальную прибыль впервые с 2015 года
China Construction Bank (CCB), один из крупнейших банков КНР, в октябре-декабре 2018 года зафиксировал сокращение квартальной чистой прибыли впервые с 2015 года. Как сообщается в пресс-релизе, в четвертом квартале чистая прибыль банка сократилась на 1,2% - до 40,55 млрд юаней...    читать дальше
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28 марта 2019 года 19:01
Рынок акций РФ завершил торги в небольшом плюсе
Российский рынок акций завершил торги слабым ростом, несмотря на негативный настрой на мировых рынках капитала и дешевеющую нефть.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись минусе. Европейские рынки акций торговались...    читать дальше
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28 марта 2019 года 18:45
En+ не будет платить дивиденды за 2018 год из-за "беспрецедентных вызовов"
En+ Group plc не будет платить дивиденды по итогам 2018 года. Как сообщила компания, объявляя годовые результаты, такое решение ее совет директоров принял из-за "беспрецедентных вызовов", с которыми столкнулась En+ в прошлом году.

В начале апреля 2018 года En+ подпала...    читать дальше
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28 марта 2019 года 18:40
ЦБ зарегистрировал выпуск ипотечных облигаций "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 72,97 млрд рублей
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций с ипотечным покрытием ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") на 72,97 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-09-00307-R-002P....    читать дальше
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28 марта 2019 года 18:35
"Славнефть" завершила размещение бондов на 10 млрд руб.
ПАО "НГК "Славнефть" завершило размещение 10-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 21 марта. В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен.

Ставка 1-го купона...    читать дальше
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28 марта 2019 года 18:32
Британский парламент завтра не будет проводить голосование по одобрению Brexit
Палата общин британского парламента в пятницу не станет проводить голосование по одобрению сделки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с Брюсселем по Brexit, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники. В то же время, источники подчеркнули, что в пятницу в палате...    читать дальше
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28 марта 2019 года 18:25
Fitch подтвердило рейтинги РЖД на уровне "ВВВ-"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на уровне "BBB-". Прогноз - "позитивный", говорится в пресс-релизе...    читать дальше
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28 марта 2019 года 18:24
"ГрузовичкоФ-Центр" готовит третий выпуск бондов на 50 млн рублей
ООО "ГрузовичкоФ-Центр" утвердило выпуск биржевых облигаций серии БО-П03 на 50 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Срок обращения бондов составит 3 года, номинал одной бумаги - 10 тыс. рублей.

Длительность купонного периода составит 30 дней. Ставка...    читать дальше
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28 марта 2019 года 18:19
Минфин Белоруссии до конца первого полугодия проведет road show гособлигаций в российских рублях
Министерство финансов Белоруссии планирует до конца первого полугодия 2019 года провести road show гособлигаций в российских рублях, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" замглавы Минфина Андрей Белковец. По его словам, согласно прогнозам Минфина, ЦБ РФ зарегистрирует проспект...    читать дальше
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28 марта 2019 года 18:01
Чистая прибыль одного из крупнейших винодельческих предприятий РФ в 2018 году упала в 1,7 раза
ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория", (Краснодарский край), один из крупнейших винодельческих предприятий России, в 2018 году снизило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза - до 190,696 млн против 325,845 млн руб. годом ранее, сообщается в отчете компании.

Выручка выросла...    читать дальше
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