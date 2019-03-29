ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 64,8012 руб.

29 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 64,8012 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,87 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,92 пункта (0,198%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2492,4 пункта. Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 0,08 пункта... Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 0,08 пункта... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 41306,978 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 116,691 млрд руб., или на...

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О "ДОМ.РФ" в рамках оферты приобрело 8 млн 215,994 тыс. облигаций серии 001P-01R по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 54,7% выпуска. Оферта исполнена в... Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 54,7% выпуска. Оферта исполнена в... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0472 руб. Минимальный курс евро составил 72,7825 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,7825 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2321 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9949 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 210 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6342 руб. Минимальный курс юаня составил 9,61 руб., максимальный - 9,671... Минимальный курс юаня составил 9,61 руб., максимальный - 9,671... читать дальше

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China Construction Bank (CCB), один из крупнейших банков КНР, в октябре-декабре 2018 года зафиксировал сокращение квартальной чистой прибыли впервые с 2015 года. Как сообщается в пресс-релизе, в четвертом квартале чистая прибыль банка сократилась на 1,2% - до 40,55 млрд юаней... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги слабым ростом, несмотря на негативный настрой на мировых рынках капитала и дешевеющую нефть. Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись минусе. Европейские рынки акций торговались... Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись минусе. Европейские рынки акций торговались... читать дальше

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En+ Group plc не будет платить дивиденды по итогам 2018 года. Как сообщила компания, объявляя годовые результаты, такое решение ее совет директоров принял из-за "беспрецедентных вызовов", с которыми столкнулась En+ в прошлом году. В начале апреля 2018 года En+ подпала... В начале апреля 2018 года En+ подпала... читать дальше

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Банк России зарегистрировал выпуск облигаций с ипотечным покрытием ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") на 72,97 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-09-00307-R-002P.... Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-09-00307-R-002P.... читать дальше

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ПАО "НГК "Славнефть" завершило размещение 10-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 4 года объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 21 марта. В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен. Сбор заявок прошел 21 марта. В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен. Ставка 1-го купона... Ставка 1-го купона... читать дальше

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Палата общин британского парламента в пятницу не станет проводить голосование по одобрению сделки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с Брюсселем по Brexit, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники. В то же время, источники подчеркнули, что в пятницу в палате... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на уровне "BBB-". Прогноз - "позитивный", говорится в пресс-релизе... читать дальше

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ООО "ГрузовичкоФ-Центр" утвердило выпуск биржевых облигаций серии БО-П03 на 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения бондов составит 3 года, номинал одной бумаги - 10 тыс. рублей. Срок обращения бондов составит 3 года, номинал одной бумаги - 10 тыс. рублей. Длительность купонного периода составит 30 дней. Ставка... Длительность купонного периода составит 30 дней. Ставка... читать дальше

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Министерство финансов Белоруссии планирует до конца первого полугодия 2019 года провести road show гособлигаций в российских рублях, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" замглавы Минфина Андрей Белковец. По его словам, согласно прогнозам Минфина, ЦБ РФ зарегистрирует проспект... читать дальше

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ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория", (Краснодарский край), один из крупнейших винодельческих предприятий России, в 2018 году снизило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза - до 190,696 млн против 325,845 млн руб. годом ранее, сообщается в отчете компании. Выручка выросла... Выручка выросла... читать дальше

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