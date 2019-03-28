Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,9566 руб.

28 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2383 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9566 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,65 руб., максимальный - 65,28 руб. Было заключено 12940 сделок. Объем торгов составил 68615,83 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,1175 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.