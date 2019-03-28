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28 марта 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,9566 руб.
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28 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2383 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9566 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,65 руб., максимальный - 65,28 руб. Было заключено 12940 сделок. Объем торгов составил 68615,83 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 65,1175 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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28 марта 2019 года 18:01
ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория", (Краснодарский край), один из крупнейших винодельческих предприятий России, в 2018 году снизило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза - до 190,696 млн против 325,845 млн руб. годом ранее, сообщается в отчете компании. Выручка выросла... читать дальше
.28 марта 2019 года 17:39
Фондовые индексы США повышаются в начале торгов в четверг на новости о том, что рост американского ВВП по итогам прошлого года стал максимальным с 2015 года, сообщает MarketWatch. В то же время министерство торговли пересмотрело в худшую сторону оценку подъема экономики в... читать дальше
.28 марта 2019 года 17:34
Министерство торговли США пересмотрело в худшую сторону оценку роста ВВП в четвертом квартале 2018 года - до 2,2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 2,6%, свидетельствуют окончательные данные. Эксперты ожидали изменения оценки роста ВВП до 2,4%, свидетельствуют... читать дальше
.28 марта 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2383 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9566 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,65 руб.,... читать дальше
.28 марта 2019 года 17:29
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Российский рынок каршеринга за 2018 год увеличился в 5 раз и достиг 7 млрд рублей, говорится в исследовании Сбербанка. При этом совокупные расходы жителей РФ на каршеринг выросли за год в 3,2 раза - с 295,3 млн рублей в декабре 2017 года до 951,6 млн рублей в декабре 2018 года,... читать дальше
.28 марта 2019 года 17:05
Правительство должно до 1 декабря 2019 года представить проект стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, говорится в перечне поручений президента РФ по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 27 февраля 2019 года. "Представить проект стратегии... читать дальше
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.28 марта 2019 года 16:46
Минсельхоз РФ предлагает увеличить втрое квоту на ввоз томатов из Турции - до 150 тыс. тонн. Проект соответствующего приказа ведомства размещен на сайте reghulation.gov.ru. В настоящее время квота составляет 50 тыс. тонн. Ранее ведомство предлагало увеличить квоту до 100 тыс.... читать дальше
.28 марта 2019 года 16:42
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-167 на 20 млрд 272 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.28 марта 2019 года 16:39
Защитные меры в торговле позволяют Европейскому союзу спасать 320 тыс. прямых рабочих мест от недобросовестной иностранной конкуренции, объявила Еврокомиссия. Еврокомиссия опубликовала в четверг доклад об эффективности введения торговых барьеров нынешним составом... читать дальше
.28 марта 2019 года 16:32
Великобритания и Россия продолжают обмениваться налоговой информацией по запросу, при этом между двумя странами на данный момент нет автоматического обмена, заявила ФНС РФ. Ведомство прокомментировало появившиеся в СМИ сообщения о том, что Великобритания якобы не будет... читать дальше
.28 марта 2019 года 16:21
Россия не сможет с 2021 года отказаться от бытового пластика, но готова ввести на него утилизационный сбор
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.28 марта 2019 года 16:15
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.28 марта 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,83 пункта (0,154%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2491,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2497,65 (+0,41%) пункта, минимальное - 2482,82... читать дальше
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