Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9681 руб.

28 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1026 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9681 руб.

Минимальный курс евро составил 72,7675 руб., максимальный - 73,2575 руб. Было заключено 4109 сделок. Объем торгов составил 25452,96 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,12 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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