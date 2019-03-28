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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 29 марта в размере 72,8884 руб.
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28 марта 2019 года 12:26

ЦБ РФ установил курс евро с 29 марта в размере 72,8884 руб.

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28 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 марта, составляет 72,8884 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,02 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Минимальный курс доллара США составил 64,65 руб.,...    читать дальше
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28 марта 2019 года 17:29
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Как сообщалось, сбор заявок на...    читать дальше
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28 марта 2019 года 17:24
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"Представить проект стратегии...    читать дальше
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"Возможно ли это в принципе у нас? Возможно. Возможно ли это...    читать дальше
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