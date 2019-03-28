28 марта 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 марта. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Март 2019
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Февраль 2019
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Март 2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 17 по 23 марта
|15:30
|Изменение ВВП США
|IV квартал 2018
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 10 по 16 марта
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Март 2019
Это автоматическое сообщение.
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28 марта 2019 года 18:01
ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория", (Краснодарский край), один из крупнейших винодельческих предприятий России, в 2018 году снизило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза - до 190,696 млн против 325,845 млн руб. годом ранее, сообщается в отчете компании.
Выручка выросла... читать дальше
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28 марта 2019 года 17:39
Фондовые индексы США повышаются в начале торгов в четверг на новости о том, что рост американского ВВП по итогам прошлого года стал максимальным с 2015 года, сообщает MarketWatch. В то же время министерство торговли пересмотрело в худшую сторону оценку подъема экономики в... читать дальше
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28 марта 2019 года 17:34
Министерство торговли США пересмотрело в худшую сторону оценку роста ВВП в четвертом квартале 2018 года - до 2,2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 2,6%, свидетельствуют окончательные данные. Эксперты ожидали изменения оценки роста ВВП до 2,4%, свидетельствуют... читать дальше
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28 марта 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2383 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9566 руб.
Минимальный курс доллара США составил 64,65 руб.,... читать дальше
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28 марта 2019 года 17:29
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ОАО "РЖД" на 20 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-13-65045-D-001P.
Как сообщалось, сбор заявок на... читать дальше
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28 марта 2019 года 17:24
бербанк России увеличил объем размещения облигаций серии 001Р-78R до 40 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на облигации проходил с 25 по 28 марта. Заявленный к размещению объем составлял от 15 млрд рублей при номинальном объеме... читать дальше
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28 марта 2019 года 17:21
Российский рынок каршеринга за 2018 год увеличился в 5 раз и достиг 7 млрд рублей, говорится в исследовании Сбербанка. При этом совокупные расходы жителей РФ на каршеринг выросли за год в 3,2 раза - с 295,3 млн рублей в декабре 2017 года до 951,6 млн рублей в декабре 2018 года,... читать дальше
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28 марта 2019 года 17:05
Правительство должно до 1 декабря 2019 года представить проект стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, говорится в перечне поручений президента РФ по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 27 февраля 2019 года.
"Представить проект стратегии... читать дальше
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28 марта 2019 года 16:54
Госдума 4 апреля проведет заседание рабочей группы по совершенствованию системы государственных закупок, заслушает предложения депутатов и правительства, а сам законопроект может быть принят уже в апреле, сообщил журналистам первый вице-спикер Александр Жуков. "Мы надеемся, что... читать дальше
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28 марта 2019 года 16:46
Минсельхоз РФ предлагает увеличить втрое квоту на ввоз томатов из Турции - до 150 тыс. тонн. Проект соответствующего приказа ведомства размещен на сайте reghulation.gov.ru. В настоящее время квота составляет 50 тыс. тонн. Ранее ведомство предлагало увеличить квоту до 100 тыс.... читать дальше
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28 марта 2019 года 16:42
8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-167 на 20 млрд 272 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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28 марта 2019 года 16:39
Защитные меры в торговле позволяют Европейскому союзу спасать 320 тыс. прямых рабочих мест от недобросовестной иностранной конкуренции, объявила Еврокомиссия.
Еврокомиссия опубликовала в четверг доклад об эффективности введения торговых барьеров нынешним составом... читать дальше
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28 марта 2019 года 16:32
Великобритания и Россия продолжают обмениваться налоговой информацией по запросу, при этом между двумя странами на данный момент нет автоматического обмена, заявила ФНС РФ.
Ведомство прокомментировало появившиеся в СМИ сообщения о том, что Великобритания якобы не будет... читать дальше
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28 марта 2019 года 16:21
В Кремле приветствовали решение Евросоюза о запрете с 2021 года производства и продажи пластиковых изделий одноразового использования, но высказали сомнение, что в России это удастся сделать такими же темпами.
"Возможно ли это в принципе у нас? Возможно. Возможно ли это... читать дальше
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28 марта 2019 года 16:15
В марте 2019 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 1,3% по сравнению с тем же месяцем 2018 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В феврале инфляция составляла... читать дальше
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28 марта 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,83 пункта (0,154%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2491,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2497,65 (+0,41%) пункта, минимальное - 2482,82... читать дальше
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