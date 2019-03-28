ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,5925 руб.

28 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 марта, составляет 64,5925 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,42 коп.

.

ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория", (Краснодарский край), один из крупнейших винодельческих предприятий России, в 2018 году снизило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза - до 190,696 млн против 325,845 млн руб. годом ранее, сообщается в отчете компании. Выручка выросла... Выручка выросла... читать дальше

.

Фондовые индексы США повышаются в начале торгов в четверг на новости о том, что рост американского ВВП по итогам прошлого года стал максимальным с 2015 года, сообщает MarketWatch. В то же время министерство торговли пересмотрело в худшую сторону оценку подъема экономики в... читать дальше

.

Министерство торговли США пересмотрело в худшую сторону оценку роста ВВП в четвертом квартале 2018 года - до 2,2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 2,6%, свидетельствуют окончательные данные. Эксперты ожидали изменения оценки роста ВВП до 2,4%, свидетельствуют... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2383 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9566 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,65 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 64,65 руб.,... читать дальше

.

"Московская биржа" зарегистрировала облигации ОАО "РЖД" на 20 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-13-65045-D-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-13-65045-D-001P. Как сообщалось, сбор заявок на... Как сообщалось, сбор заявок на... читать дальше

.

бербанк России увеличил объем размещения облигаций серии 001Р-78R до 40 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на облигации проходил с 25 по 28 марта. Заявленный к размещению объем составлял от 15 млрд рублей при номинальном объеме... Сбор заявок на облигации проходил с 25 по 28 марта. Заявленный к размещению объем составлял от 15 млрд рублей при номинальном объеме... читать дальше

.

Российский рынок каршеринга за 2018 год увеличился в 5 раз и достиг 7 млрд рублей, говорится в исследовании Сбербанка. При этом совокупные расходы жителей РФ на каршеринг выросли за год в 3,2 раза - с 295,3 млн рублей в декабре 2017 года до 951,6 млн рублей в декабре 2018 года,... читать дальше

.

Правительство должно до 1 декабря 2019 года представить проект стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, говорится в перечне поручений президента РФ по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 27 февраля 2019 года. "Представить проект стратегии... "Представить проект стратегии... читать дальше

.

Госдума 4 апреля проведет заседание рабочей группы по совершенствованию системы государственных закупок, заслушает предложения депутатов и правительства, а сам законопроект может быть принят уже в апреле, сообщил журналистам первый вице-спикер Александр Жуков. "Мы надеемся, что... читать дальше

.

Минсельхоз РФ предлагает увеличить втрое квоту на ввоз томатов из Турции - до 150 тыс. тонн. Проект соответствующего приказа ведомства размещен на сайте reghulation.gov.ru. В настоящее время квота составляет 50 тыс. тонн. Ранее ведомство предлагало увеличить квоту до 100 тыс.... читать дальше

.

8 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-167 на 20 млрд 272 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Защитные меры в торговле позволяют Европейскому союзу спасать 320 тыс. прямых рабочих мест от недобросовестной иностранной конкуренции, объявила Еврокомиссия. Еврокомиссия опубликовала в четверг доклад об эффективности введения торговых барьеров нынешним составом... Еврокомиссия опубликовала в четверг доклад об эффективности введения торговых барьеров нынешним составом... читать дальше

.

Великобритания и Россия продолжают обмениваться налоговой информацией по запросу, при этом между двумя странами на данный момент нет автоматического обмена, заявила ФНС РФ. Ведомство прокомментировало появившиеся в СМИ сообщения о том, что Великобритания якобы не будет... Ведомство прокомментировало появившиеся в СМИ сообщения о том, что Великобритания якобы не будет... читать дальше

.

В Кремле приветствовали решение Евросоюза о запрете с 2021 года производства и продажи пластиковых изделий одноразового использования, но высказали сомнение, что в России это удастся сделать такими же темпами. "Возможно ли это в принципе у нас? Возможно. Возможно ли это... "Возможно ли это в принципе у нас? Возможно. Возможно ли это... читать дальше

.

В марте 2019 года потребительские цены в Германии, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 1,3% по сравнению с тем же месяцем 2018 года, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В феврале инфляция составляла... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,83 пункта (0,154%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2491,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2497,65 (+0,41%) пункта, минимальное - 2482,82... читать дальше

.