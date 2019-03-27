Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,6131 руб.

27 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 515 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6131 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,5755 руб., максимальный - 9,643 руб. Было заключено 128 сделок. Объем торгов составил 466,27 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,64 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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