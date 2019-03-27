Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 марта

27 марта. FINMARKET.RU -РФ с 28 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2737,6 (+24,16) руб./грамм; на серебро - 32,06 (+0,03) руб./грамм; на платину - 1790,11 (+32,39) руб./грамм; на палладий - 3142,04 (-82,52) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 25,15 пункта (1,001%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2487,48 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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оссельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона бондов серии БО-08Р объемом 10 млрд рублей на уровне 8,35% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации прошел 26 марта. В... Сбор заявок на облигации прошел 26 марта. В... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел 3 тыс. облигаций 22-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении банка. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 0,06% выпуска. Оферта исполнена в... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 0,06% выпуска. Оферта исполнена в... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 28800,632 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 176,569 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3031 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9708 руб. Минимальный курс евро составил 72,5475 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,5475 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 515 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6131 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5755 руб., максимальный - 9,643... Минимальный курс юаня составил 9,5755 руб., максимальный - 9,643... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4743 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,7595 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает Bloomberg. "Трамп заявил, что Россия должна покинуть Венесуэлу", - пишет агентство. По сообщениям американских СМИ, он сделал это заявление в среду в Овальном кабинете в Белом... По сообщениям американских СМИ, он сделал это заявление в среду в Овальном кабинете в Белом... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в незначительном минусе, завершил среду падением. Европейские фондовые индексы снижались с начала торгов, во второй половине дня демонстрировали повышательный тренд, перед закрытием рынка акций РФ в основном минусовали. Европейские фондовые индексы снижались с начала торгов, во второй половине дня демонстрировали повышательный тренд, перед закрытием рынка акций РФ в основном минусовали. Фондовые... Фондовые... читать дальше

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По уголовному делу в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова потерпевшей стороной признано ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Соответствующее постановление о признании предприятия потерпевшей стороной в рамках расследования были озвучено... Соответствующее постановление о признании предприятия потерпевшей стороной в рамках расследования были озвучено... читать дальше

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Французский концерн Renault намеревается в течение 12 месяцев возобновить переговоры с японским партнером по альянсу Nissan, а затем совместно приобрести другую автомобилестроительную компанию, которой может стать Fiat Crysler Automobiles (FCA), пишет Financial Times со ссылкой... читать дальше

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По итогам января-февраля т.г. чистая прибыль банка "ФК Открытие" по РСБУ составила 13,100 млрд руб. против чистого убытка 6,089 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка...

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В 1-м квартале 2019 года годовой темп прироста оборота розничной торговли будет находиться, по оценке ЦБ РФ, на уровне 1,5-2,0%, говорится в комментарии регулятора по экономике. Как отмечает Банк России отмечает, в начале 2019 года динамика потребительской активности... Как отмечает Банк России отмечает, в начале 2019 года динамика потребительской активности... читать дальше

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ЗАО "Тринфико Холдингс" завершило размещение облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бонды прошел 25-26 марта. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки остальных... Сбор заявок на бонды прошел 25-26 марта. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки остальных... читать дальше

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"Московская биржа" 27 марта зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-П02 объемом 6 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Чистая прибыль Тинькофф банка за январь-февраль 2019 года составила 7,473 млрд руб. против 3,926 млрд руб. за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Таким образом рост чистой прибыли...

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