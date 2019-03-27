Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,5958 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,5825 руб., максимальный - 9,61 руб. Было заключено 36 сделок. Объем торгов составил 170,81 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,609 руб. за юань.

27 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 443 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5958 руб.

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К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,84 пункта (0,71%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2494,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2514,48 (+0,07%) пункта,... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов при необходимости предпринять меры, чтобы смягчить влияние отрицательных процентных ставок в еврозоне, заявил в среду председатель ЕЦБ Марио Драги на конференции во Франкфурте. "При необходимости нам нужно будет подумать о... "При необходимости нам нужно будет подумать о... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 20 марта по 27 марта) - 63,9557 руб. за доллар, минимальное значение - 63,1079 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,27 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Пилотный проект по работе банков и страховых компаний с цифровым профилем россиянина будет запущен в апреле-мае 2019 года, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на пресс-конференции в среду. "В апреле-мае мы планируем запустить "пилот". Это будет означать,... "В апреле-мае мы планируем запустить "пилот". Это будет означать,... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,96/65,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 47 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 72,28/73,64 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 40 коп., Cредний курс продажи вырос на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,27/65,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 26 коп., средний...

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Две нефтеперерабатывающих компании Южной Кореи, SK Innovation Co. и Hyundai Oilbank Co., отказались от уже приобретенных грузов сланцевой нефти из США из-за примесей, которые затруднят дальнейшую переработку топлива, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.... читать дальше

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Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что за британцами надо сохранить право на возможность пересмотра планов Brexit и дать им на это время. "Перед Европейским советом я сказал, что мы должны быть готовыми согласиться на продолжительный перенос... "Перед Европейским советом я сказал, что мы должны быть готовыми согласиться на продолжительный перенос... читать дальше

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ООО "Правоурмийское" приняло решение погасить приобретенные ранее облигации 1-й серии в количестве 2 млрд 999,913 млн штук, находящиеся на казначейском счете эмитента в НРД, говорится в сообщении компании. Компания разместила 7-летние облигации 1-й серии объемом 3 млрд... Компания разместила 7-летние облигации 1-й серии объемом 3 млрд... читать дальше

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Чистая прибыль "Русснефти" по международным стандартам (МСФО) в 2018 году выросла в 1,8 раза - до 14,993 млрд рублей с 8,126 млрд рублей за 2017 год, сообщается в отчете компании. Выручка выросла на 38% - до 129,2 млрд рублей. "Основными причинами увеличения выручки... Выручка выросла на 38% - до 129,2 млрд рублей. "Основными причинами увеличения выручки... читать дальше

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Методический совет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России 26 марта обсудили планируемые изменения в регулировании "Транснефти" при транспортировке нефтепродуктов. Согласно сообщению ФАС, на заседании по вопросу возможного дерегулирования присутствовали... Согласно сообщению ФАС, на заседании по вопросу возможного дерегулирования присутствовали... читать дальше

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ООО "Арагон" (Новосибирск) 29 марта планирует начать размещение облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Облигации сроком обращения 10 лет будут размещены по открытой подписке. Облигации сроком обращения 10 лет будут размещены по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне... Ставка 1-го купона установлена на уровне... читать дальше

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Иностранные инвесторы стали основными покупателями нового выпуска долларовых еврооблигаций Evraz - на их долю пришлось 70% объема размещения, следует из данных Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки. Evraz во вторник разместил 5-летние еврооблигации на... Evraz во вторник разместил 5-летние еврооблигации на... читать дальше

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Необходимых условий для размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в юанях, пока нет, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. "В текущем году мы планы по заимствованиям в иностранных валютах выполнили, департамент работает с российскими... читать дальше

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Производство золота в России в январе 2019 года выросло на 14% относительно января прошлого года и составило 17,84 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. Производство добычного золота выросло на 15%, до 14,11... Производство добычного золота выросло на 15%, до 14,11... читать дальше

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