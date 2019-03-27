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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 406,4 млрд руб.
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27 марта 2019 года 09:55
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 406,4 млрд руб.
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27 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 марта по данным на начало операционного дня выросло до 406,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 139,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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27 марта 2019 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,84 пункта (0,71%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2494,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2514,48 (+0,07%) пункта,... читать дальше
.27 марта 2019 года 13:12
Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов при необходимости предпринять меры, чтобы смягчить влияние отрицательных процентных ставок в еврозоне, заявил в среду председатель ЕЦБ Марио Драги на конференции во Франкфурте. "При необходимости нам нужно будет подумать о... читать дальше
.27 марта 2019 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 63,9557 руб.
Максимальное значение за неделю (с 20 марта по 27 марта) - 63,9557 руб. за доллар, минимальное значение - 63,1079 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,27 руб. Это автоматическое сообщение.
.27 марта 2019 года 13:04
Пилотный проект по работе банков и страховщиков с цифровым профилем россиянина запустят в апреле-мае
Пилотный проект по работе банков и страховых компаний с цифровым профилем россиянина будет запущен в апреле-мае 2019 года, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на пресс-конференции в среду. "В апреле-мае мы планируем запустить "пилот". Это будет означать,... читать дальше
.27 марта 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 63,96/65,26 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,96/65,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 47 коп., Cредний курс продажи...
.27 марта 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 72,28/73,64 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 40 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.27 марта 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 27 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 64,27/65,01 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,27/65,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 26 коп., средний...
.27 марта 2019 года 12:55
Две нефтеперерабатывающих компании Южной Кореи, SK Innovation Co. и Hyundai Oilbank Co., отказались от уже приобретенных грузов сланцевой нефти из США из-за примесей, которые затруднят дальнейшую переработку топлива, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.... читать дальше
.27 марта 2019 года 12:47
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что за британцами надо сохранить право на возможность пересмотра планов Brexit и дать им на это время. "Перед Европейским советом я сказал, что мы должны быть готовыми согласиться на продолжительный перенос... читать дальше
.27 марта 2019 года 12:44
ООО "Правоурмийское" приняло решение погасить приобретенные ранее облигации 1-й серии в количестве 2 млрд 999,913 млн штук, находящиеся на казначейском счете эмитента в НРД, говорится в сообщении компании. Компания разместила 7-летние облигации 1-й серии объемом 3 млрд... читать дальше
.27 марта 2019 года 12:39
Чистая прибыль "Русснефти" по международным стандартам (МСФО) в 2018 году выросла в 1,8 раза - до 14,993 млрд рублей с 8,126 млрд рублей за 2017 год, сообщается в отчете компании. Выручка выросла на 38% - до 129,2 млрд рублей. "Основными причинами увеличения выручки... читать дальше
.27 марта 2019 года 12:31
ФАС: дерегулирование позволит "Транснефти", снижая цены, конкурировать с железной дорогой за нефтяные грузы
Методический совет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России 26 марта обсудили планируемые изменения в регулировании "Транснефти" при транспортировке нефтепродуктов. Согласно сообщению ФАС, на заседании по вопросу возможного дерегулирования присутствовали... читать дальше
.27 марта 2019 года 12:22
ООО "Арагон" (Новосибирск) 29 марта планирует начать размещение облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Облигации сроком обращения 10 лет будут размещены по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена на уровне... читать дальше
.27 марта 2019 года 12:19
Иностранные инвесторы стали основными покупателями нового выпуска долларовых еврооблигаций Evraz - на их долю пришлось 70% объема размещения, следует из данных Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки. Evraz во вторник разместил 5-летние еврооблигации на... читать дальше
.27 марта 2019 года 12:11
Необходимых условий для размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в юанях, пока нет, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. "В текущем году мы планы по заимствованиям в иностранных валютах выполнили, департамент работает с российскими... читать дальше
.27 марта 2019 года 12:01
Производство золота в России в январе 2019 года выросло на 14% относительно января прошлого года и составило 17,84 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. Производство добычного золота выросло на 15%, до 14,11... читать дальше
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