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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,1683 руб.
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Рост промпроизводства в России ускорился до 4,1%
В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 4,1% после повышения на 1,1% в январе. Показатель в 3 раза превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали его повышения лишь на 1,4%
 
Бывшему министру предъявлено обвинение в мошенничестве
Следователи предъявили экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову обвинение в создании преступного сообщества и мошенничестве в рамках дела о выводе из страны похищенных 4 млрд рублей, сообщила официальный представитель...
 
В России появится еда для пенсионеров
На российских прилавках вскоре могут появиться обогащенные витаминами продукты с пометкой "для пожилых". Планы по разработке специальной еды для пенсионеров, которая будет обладать высокой пищевой ценностью (то есть богата макро- и микроэлементами)...
 
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27 марта 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,1683 руб.

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27 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 64,1683 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,10 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
27 марта 2019 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 27 марта снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,84 пункта (0,71%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2494,79 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2514,48 (+0,07%) пункта,...    читать дальше
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27 марта 2019 года 13:12
ЕЦБ не исключает принятия мер для смягчения влияния отрицательных ставок
Европейский центральный банк (ЕЦБ) готов при необходимости предпринять меры, чтобы смягчить влияние отрицательных процентных ставок в еврозоне, заявил в среду председатель ЕЦБ Марио Драги на конференции во Франкфурте.

"При необходимости нам нужно будет подумать о...    читать дальше
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27 марта 2019 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 63,9557 руб.
Максимальное значение за неделю (с 20 марта по 27 марта) - 63,9557 руб. за доллар, минимальное значение - 63,1079 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,27 руб.

Это автоматическое сообщение.
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27 марта 2019 года 13:04
Пилотный проект по работе банков и страховщиков с цифровым профилем россиянина запустят в апреле-мае
Пилотный проект по работе банков и страховых компаний с цифровым профилем россиянина будет запущен в апреле-мае 2019 года, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова на пресс-конференции в среду.

"В апреле-мае мы планируем запустить "пилот". Это будет означать,...    читать дальше
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27 марта 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 63,96/65,26 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,96/65,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 47 коп., Cредний курс продажи...
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27 марта 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 72,28/73,64 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 72,28/73,64 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 40 коп., Cредний курс продажи вырос на...
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27 марта 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 27 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 64,27/65,01 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,27/65,01 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 26 коп., средний...
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27 марта 2019 года 12:55
Азиатские покупатели начинают отказываться от сланцевой нефти из США из-за примесей
Две нефтеперерабатывающих компании Южной Кореи, SK Innovation Co. и Hyundai Oilbank Co., отказались от уже приобретенных грузов сланцевой нефти из США из-за примесей, которые затруднят дальнейшую переработку топлива, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники....    читать дальше
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27 марта 2019 года 12:47
Туск считает, что за британцами надо сохранить право на возможность пересмотра планов Brexit
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что за британцами надо сохранить право на возможность пересмотра планов Brexit и дать им на это время.

"Перед Европейским советом я сказал, что мы должны быть готовыми согласиться на продолжительный перенос...    читать дальше
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27 марта 2019 года 12:44
"Правоурмийское" досрочно погасило приобретенные ранее облигации 1-й серии
ООО "Правоурмийское" приняло решение погасить приобретенные ранее облигации 1-й серии в количестве 2 млрд 999,913 млн штук, находящиеся на казначейском счете эмитента в НРД, говорится в сообщении компании.

Компания разместила 7-летние облигации 1-й серии объемом 3 млрд...    читать дальше
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27 марта 2019 года 12:39
Чистая прибыль "Русснефти" по МСФО в 2018 году выросла почти в 2 раза
Чистая прибыль "Русснефти" по международным стандартам (МСФО) в 2018 году выросла в 1,8 раза - до 14,993 млрд рублей с 8,126 млрд рублей за 2017 год, сообщается в отчете компании.

Выручка выросла на 38% - до 129,2 млрд рублей. "Основными причинами увеличения выручки...    читать дальше
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27 марта 2019 года 12:31
ФАС: дерегулирование позволит "Транснефти", снижая цены, конкурировать с железной дорогой за нефтяные грузы
Методический совет Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России 26 марта обсудили планируемые изменения в регулировании "Транснефти" при транспортировке нефтепродуктов.

Согласно сообщению ФАС, на заседании по вопросу возможного дерегулирования присутствовали...    читать дальше
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27 марта 2019 года 12:22
"Арагон" 29 марта начнет размещение выпуска облигаций на 500 млн рублей
ООО "Арагон" (Новосибирск) 29 марта планирует начать размещение облигаций серии БО-П01 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Облигации сроком обращения 10 лет будут размещены по открытой подписке.

Ставка 1-го купона установлена на уровне...    читать дальше
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27 марта 2019 года 12:19
Иноинвесторы стали основными покупателями нового выпуска долларовых еврооблигаций Evraz
Иностранные инвесторы стали основными покупателями нового выпуска долларовых еврооблигаций Evraz - на их долю пришлось 70% объема размещения, следует из данных Газпромбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Evraz во вторник разместил 5-летние еврооблигации на...    читать дальше
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27 марта 2019 года 12:11
Необходимых условий для размещения ОФЗ в юанях пока нет - Сторчак
Необходимых условий для размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), номинированных в юанях, пока нет, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. "В текущем году мы планы по заимствованиям в иностранных валютах выполнили, департамент работает с российскими...    читать дальше
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27 марта 2019 года 12:01
В январе производство золота в РФ выросло на 14%
Производство золота в России в январе 2019 года выросло на 14% относительно января прошлого года и составило 17,84 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы.

Производство добычного золота выросло на 15%, до 14,11...    читать дальше
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