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26 марта 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5616 руб.
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26 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 268 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5616 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5391 руб., максимальный - 9,5878 руб. Было заключено 143 сделки. Объем торгов составил 590,84 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,5805 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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