Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,2473 руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1358 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2473 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,0325 руб., максимальный - 64,465 руб. Было заключено 11896 сделок. Объем торгов составил 62391,23 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,435 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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