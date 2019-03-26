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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 марта
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26 марта 2019 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 марта

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26 марта. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 27 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2713,44 (-22,49) руб./грамм; на серебро - 32,03 (-0,03) руб./грамм; на платину - 1757,72 (-4,92) руб./грамм; на палладий - 3224,56 (+39,36) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
26 марта 2019 года 19:48
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Размещение 10-летних бондов пройдет по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Как...    читать дальше
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26 марта 2019 года 19:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 665 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6682 руб.

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26 марта 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,2804 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 250 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2804 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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26 марта 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5616 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 268 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5616 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,5391 руб., максимальный -...    читать дальше
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26 марта 2019 года 19:14
"Эксперт РА" присвоил рейтинг облигациям "Автобан-Финанс" серии БО-П02 на уровне "ruА-"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг выпуску облигаций АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") серии БО-П02 объемом 3 млрд рублей на уровне "ruА- ", отмечается в сообщении агентства.

По данному выпуску...    читать дальше
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26 марта 2019 года 19:08
Ставка 1-го купона бондов "Ростелекома" на 15 млрд руб. установлена в размере 8,45%
ПАО "Ростелеком" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-05R объемом 15 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на облигации проходил во...    читать дальше
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26 марта 2019 года 19:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,6%, индекс РТС - на 0,1%
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, обновив 1,5-месячный максимум по индексу МосБиржи, на фоне роста нефти и позитива на внешних фондовых площадках.

Во вторник в Азии преобладал рост индексов, за исключением снижения фондовых индикаторов Китая. Европейские рынки...    читать дальше
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26 марта 2019 года 18:55
Наблюдательный совет ВЭБа рассмотрит вопрос передачи акций "Связь-банка" на баланс государства
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26 марта 2019 года 18:49
Макрон: ЕС и Китай договорились стремиться к "партнерству, основанному на доверии"
Общее стремление ЕС и Китая заключается в том, чтобы не допустить новых конфликтов в торговой сфере, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. "Я думаю, что наша общая цель - не допустить новых торговых конфликтов", - сказал французский лидер после четырехсторонней встречи в...    читать дальше
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26 марта 2019 года 18:47
Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций банка "Авангард" объемом 3 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций банка "Авангард" серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

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Дата...    читать дальше
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26 марта 2019 года 18:43
Во 2-й декаде марта средняя ставка по вкладам банков топ-10 повысилась до 7,72% годовых
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) 10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, во 2-й декаде марта 2019 г. повысилась на...    читать дальше
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26 марта 2019 года 18:43
Тинькофф банк установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 9,25%
АО "Тинькофф банк" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей на уровне 9,25% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

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26 марта 2019 года 18:35
Нефтяные цены растут
Цены на нефть растут, поскольку сокращение добычи в ОПЕК, а также падение поставок из Венесуэлы и Ирана продолжают поддерживать рынок.

Министр энергетики США Александр Новак сообщил сегодня, что Россия планирует достичь условленного сокращения добычи на 228 тыс....    читать дальше
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26 марта 2019 года 18:27
Накопительные пенсии в РФ предлагается рассчитывать по прогнозам продолжительности жизни
Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на очередной год с 2020 года предлагается рассчитывать с использованием прогнозных данных на очередной год о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте соответственно 60 и 55 лет, а не на базе официальных...    читать дальше
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