ЦБ РФ установил курс евро с 27 марта в размере 72,5808 руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 72,5808 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,21 коп.

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Банк "Авангард" 28 марта планирует провести размещении облигаций серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Размещение 10-летних бондов пройдет по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Размещение 10-летних бондов пройдет по открытой подписке, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Как... Как... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,04 пункта (0,602%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2512,63 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 28977,201 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 131,190 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 665 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,6682 руб. Минимальный курс евро составил 72,34 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,34 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 250 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,2804 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 268 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5616 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5391 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,5391 руб., максимальный -... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг выпуску облигаций АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") серии БО-П02 объемом 3 млрд рублей на уровне "ruА- ", отмечается в сообщении агентства. По данному выпуску... По данному выпуску... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-05R объемом 15 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок на облигации проходил во... Сбор заявок на облигации проходил во... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, обновив 1,5-месячный максимум по индексу МосБиржи, на фоне роста нефти и позитива на внешних фондовых площадках. Во вторник в Азии преобладал рост индексов, за исключением снижения фондовых индикаторов Китая. Европейские рынки... Во вторник в Азии преобладал рост индексов, за исключением снижения фондовых индикаторов Китая. Европейские рынки... читать дальше

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Наблюдательный совет ВЭБа рассмотрит вопрос передачи акций Связь-банка на баланс государства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания набсовета. "Мы рассмотрим целый ряд корпоративных вопросов сегодня, включая сделку по безвозмездной передаче акций... читать дальше

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Общее стремление ЕС и Китая заключается в том, чтобы не допустить новых конфликтов в торговой сфере, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. "Я думаю, что наша общая цель - не допустить новых торговых конфликтов", - сказал французский лидер после четырехсторонней встречи в... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций банка "Авангард" серии БО-001P-02 объемом 3 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020202879B001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020202879B001P. Дата... Дата... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) 10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, во 2-й декаде марта 2019 г. повысилась на... читать дальше

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АО "Тинькофф банк" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей на уровне 9,25% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. В ходе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен - с 9,50-9,75% годовых до... В ходе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен - с 9,50-9,75% годовых до... читать дальше

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Цены на нефть растут, поскольку сокращение добычи в ОПЕК, а также падение поставок из Венесуэлы и Ирана продолжают поддерживать рынок. Министр энергетики США Александр Новак сообщил сегодня, что Россия планирует достичь условленного сокращения добычи на 228 тыс.... Министр энергетики США Александр Новак сообщил сегодня, что Россия планирует достичь условленного сокращения добычи на 228 тыс.... читать дальше

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Продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на очередной год с 2020 года предлагается рассчитывать с использованием прогнозных данных на очередной год о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте соответственно 60 и 55 лет, а не на базе официальных... читать дальше

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