Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,5515 руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 531 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5515 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,535 руб., максимальный - 9,5586 руб. Было заключено 40 сделок. Объем торгов составил 157,57 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,5489 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.