Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1774,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2112,58 млрд руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 марта составили по Российской Федерации 1774,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1452,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2414 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2033,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 марта составили 2112,58 млрд руб. против 2108,54394 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.