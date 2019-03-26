ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,9229 руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 26 марта, составляет 72,9229 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,29 коп.

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Компании, бумаги которых входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500, в четвертом квартале выкупили собственные акции на рекордную сумму - $223 млрд. При этом исторические максимумы фиксируются по итогам четвертого квартала подряд, чего не происходило с... При этом исторические максимумы фиксируются по итогам четвертого квартала подряд, чего не происходило с... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,1683 руб. По... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, снизился на 33,10 коп. - до 64,1683... читать дальше

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"Акрон" в 2018 году увеличил EBITDA по МСФО на 24%, до 37,1 млрд рублей, сообщила компания. В том числе в 4-м квартале, по расчетам, этот показатель составил 11,6 млрд рублей, увеличившись на 41% в годовом выражении и на 18% по сравнению с предыдущим кварталом. Это... В том числе в 4-м квартале, по расчетам, этот показатель составил 11,6 млрд рублей, увеличившись на 41% в годовом выражении и на 18% по сравнению с предыдущим кварталом. Это... читать дальше

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6 марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 26 марта однодневные биржевые облигации серии КС-3-165 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9805% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,12% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,12% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

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Экономика Франции в четвертом квартале 2018 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные французского национального статистического института Insee. Показатель совпал с предварительными и пересмотренными данными, а... Показатель совпал с предварительными и пересмотренными данными, а... читать дальше

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Нацбанк Казахстана будет стремиться поддерживать уровень базовой ставки в реальном выражении в пределах 3-3,5%, сообщил сегодня глава Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев на заседании правительства. Такие меры содержатся в проекте соглашения Нацбанка и правительства... Такие меры содержатся в проекте соглашения Нацбанка и правительства... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 531 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5515 руб. Минимальный курс юаня составил 9,535 руб., максимальный - 9,5586... Минимальный курс юаня составил 9,535 руб., максимальный - 9,5586... читать дальше

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Вторую неделю после праздничного пика, приуроченного к 8 Марта, общие повседневные расходы и средний чек россиян продолжают снижаться. В период с 18 по 24 марта среднестатистическая российская семья потратила на привычные товары 4233 рубля, что на 7,7% меньше, чем неделей ранее,... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1904 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,115... читать дальше

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Вопрос о сохранении бренда Tele2 после завершения сделки по покупке 100% этого сотового оператора "Ростелекомом" еще не решен, сообщил журналистам гендиректор Tele2 Russia Сергей Эмдин во вторник в Екатеринбурге. "Мы много вложили в бренд Tele2, нам хотелось бы оставить... "Мы много вложили в бренд Tele2, нам хотелось бы оставить... читать дальше

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"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определила ставку 11-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 9,33% годовых, говорится в сообщении эмитента. ГТЛК разместила бонды 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций... ГТЛК разместила бонды 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций... читать дальше

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Товарооборот между Киргизией и Россией в 2018 году составил $1,6 млрд, что на 3,7% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщил завотделом политики стратегического развития, экономики и финансов аппарата президента Киргизии Данияр Иманалиев журналистам во вторник. "Тем самым... читать дальше

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ЦБ РФ 22 марта купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 18,42 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 марта по 4 апреля планирует приобрести валюту на 310 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 15,5 млрд... Минфин с 7 марта по 4 апреля планирует приобрести валюту на 310 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 15,5 млрд... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 64,0671 руб. По отношению к последней сделке в понедельник снизился на 1,79 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... По отношению к последней сделке в понедельник снизился на 1,79 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня,... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2383 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 64,0671... читать дальше

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