Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5888 руб.

25 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 343 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5888 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,5357 руб., максимальный - 9,615 руб. Было заключено 140 сделок. Объем торгов составил 552,35 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,5474 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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