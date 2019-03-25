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25 марта 2019 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,3835 руб.

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25 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3802 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3835 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,2 руб., максимальный - 64,65 руб. Было заключено 11847 сделок. Объем торгов составил 56149,8 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,41 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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