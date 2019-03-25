Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,8485 руб.

25 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3784 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8485 руб.

Минимальный курс евро составил 72,65 руб., максимальный - 73,0325 руб. Было заключено 4362 сделки. Объем торгов составил 22336,52 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,785 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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