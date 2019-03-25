ЦБ РФ установил курс евро с 26 марта в размере 72,9229 руб.

25 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 26 марта, составляет 72,9229 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,29 коп.

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Банк России 25 марта зарегистрировал выпуск облигаций АО "Роснано" 8-й серии объемом 13,4 млрд рублей, сообщается на сайте регулятора. Выпуску присвоен идентификационный номер 4-08-55477-Е. Выпуску присвоен идентификационный номер 4-08-55477-Е. Как сообщалось, "Роснано" утвердило параметры выпуска в сентябре 2018... Как сообщалось, "Роснано" утвердило параметры выпуска в сентябре 2018... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1425 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7905 руб. Минимальный курс евро составил 72,5 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,5 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1073 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3245 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 343 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5888 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5357 руб., максимальный - 9,615... Минимальный курс юаня составил 9,5357 руб., максимальный - 9,615... читать дальше

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Группа Газпромбанка (ГПБ) в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 16,8% - до 39,5 млрд рублей по сравнению с 33,8 млрд рублей прибыли в 2017 году, говорится в сообщении банка. Ранее сообщалось, что чистая прибыль группы за 9 месяцев 2018 года по МСФО выросла на... Ранее сообщалось, что чистая прибыль группы за 9 месяцев 2018 года по МСФО выросла на... читать дальше

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Рынок акций РФ в понедельник завершил торги в положительной зоне. Индекс Мосбиржи подрос на 0,2%, индекс РТС поднялся на 1,23%. В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на максимальные с начала года 3%, китайский Shanghai... В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на максимальные с начала года 3%, китайский Shanghai... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) по РСБУ в 2018 г. снизилась на 14,5%, до 5,1 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка в 2018 г. составила 73,5 млрд руб., что на 1,4% ниже показателя 2017 г. Выручка в 2018 г. составила 73,5 млрд руб., что на 1,4% ниже показателя 2017 г. Операционные расходы компании также снизились - на... Операционные расходы компании также снизились - на... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп позже в понедельник официально признает Голанские высоты частью Израиля, подтвердил вице-президент США Майк Пенс. "Сегодня президент США признает Голанские высоты частью Израиля", - сказал он в ходе выступления в Вашингтоне в... "Сегодня президент США признает Голанские высоты частью Израиля", - сказал он в ходе выступления в Вашингтоне в... читать дальше

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Российская банковская система готова к проектному финансированию застройщиков, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. В рамках поэтапного отказа от долевого строительства с 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться... В рамках поэтапного отказа от долевого строительства с 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться... читать дальше

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Минфин РФ подготовил законопроект по ограничению проведения незаконных лотерей и азартных игр в интернете, следует из паспорта проекта закона, размещенного на портале нормативно-правовой информации. Текст законопроекта пока не опубликован. Как следует из материалов на... Текст законопроекта пока не опубликован. Как следует из материалов на... читать дальше

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В 2018 году вклады в российских банках размером от 1,4 млн рублей до 3 млн рублей выросли на 17,8% по сумме и на 18,2% по количеству счетов, вклады свыше 3 млн рублей - на 15,1% по сумме и на 17,6% по количеству счетов, следует из сообщения Агентства по страхованию вкладов... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка России серии ИОС_PRT_OG_BSK-42m-001Р-74R объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3802 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3835 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,2 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 64,2 руб.,... читать дальше

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Золотодобытчик Nordgold по итогам 2018 года произвел 907 тыс. унций золотого эквивалента, что на 6% меньше результата 2017 года, сообщила компания. Для сравнения, актуальный прогноз составлял 900-950 тыс. унций. Для сравнения, актуальный прогноз составлял 900-950 тыс. унций. Снижение производства Nordgold объясняет... Снижение производства Nordgold объясняет... читать дальше

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ВЭБ 25 марта завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К130 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 1,7% выпуска на сумму 339,7 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 20 марта. Ставка купона установлена в размере... Сбор заявок на бонды прошел 20 марта. Ставка купона установлена в размере... читать дальше

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Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси с Россией в 2018 году составил $9,3 млрд (15,6% ВВП), увеличившись по сравнению с 2017 годом на 48,1%, сообщается в материалах Национального банка Белоруссии (НББ). Резкий рост дефицита текущего счета вызван... Резкий рост дефицита текущего счета вызван... читать дальше

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