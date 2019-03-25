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Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 133,9 млрд руб.
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25 марта 2019 года 10:00

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 133,9 млрд руб.

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25 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 марта по данным на начало операционного дня выросло до 133,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 121,5 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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25 марта 2019 года 19:15
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25 марта 2019 года 18:59
Рынок российских акций завершил торги в плюсе
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В понедельник в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на максимальные с начала года 3%, китайский Shanghai...    читать дальше
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25 марта 2019 года 18:48
Чистая прибыль "Энел Россия" по РСБУ в 2018 г. снизилась на 14,5%
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Операционные расходы компании также снизились - на...    читать дальше
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25 марта 2019 года 18:35
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25 марта 2019 года 18:18
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25 марта 2019 года 17:58
Минфин планирует ограничить лотереи и азартные игры в интернете через запрет денежных переводов
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Наиболее активно в 2018 г. росли крупные банковские вклады
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25 марта 2019 года 17:36
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Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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25 марта 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,3835 руб.
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25 марта 2019 года 17:19
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Для сравнения, актуальный прогноз составлял 900-950 тыс. унций.

Снижение производства Nordgold объясняет...    читать дальше
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25 марта 2019 года 17:13
ВЭБ разместил 1,7% выпуска облигаций ПБО-001Р-К130 на 339,7 млн рублей
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25 марта 2019 года 17:07
Дефицит текущего счета Белоруссии с Россией в 2018 году вырос в 1,5 раза
Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси с Россией в 2018 году составил $9,3 млрд (15,6% ВВП), увеличившись по сравнению с 2017 годом на 48,1%, сообщается в материалах Национального банка Белоруссии (НББ).

Резкий рост дефицита текущего счета вызван...    читать дальше
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