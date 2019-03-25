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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 133,9 млрд руб.
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25 марта 2019 года 10:00
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 133,9 млрд руб.
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25 марта. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 марта по данным на начало операционного дня выросло до 133,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 121,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.25 марта 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1425 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7905 руб. Минимальный курс евро составил 72,5 руб.,... читать дальше
.25 марта 2019 года 19:15
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1073 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,3245 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 343 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5888 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5357 руб., максимальный - 9,615... читать дальше
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Группа Газпромбанка (ГПБ) в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 16,8% - до 39,5 млрд рублей по сравнению с 33,8 млрд рублей прибыли в 2017 году, говорится в сообщении банка. Ранее сообщалось, что чистая прибыль группы за 9 месяцев 2018 года по МСФО выросла на... читать дальше
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Чистая прибыль ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) по РСБУ в 2018 г. снизилась на 14,5%, до 5,1 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка в 2018 г. составила 73,5 млрд руб., что на 1,4% ниже показателя 2017 г. Операционные расходы компании также снизились - на... читать дальше
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Президент США Дональд Трамп позже в понедельник официально признает Голанские высоты частью Израиля, подтвердил вице-президент США Майк Пенс. "Сегодня президент США признает Голанские высоты частью Израиля", - сказал он в ходе выступления в Вашингтоне в... читать дальше
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Российская банковская система готова к проектному финансированию застройщиков, говорится в пресс-релизе ЦБ РФ. В рамках поэтапного отказа от долевого строительства с 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться... читать дальше
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Минфин РФ подготовил законопроект по ограничению проведения незаконных лотерей и азартных игр в интернете, следует из паспорта проекта закона, размещенного на портале нормативно-правовой информации. Текст законопроекта пока не опубликован. Как следует из материалов на... читать дальше
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.25 марта 2019 года 17:07
Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси с Россией в 2018 году составил $9,3 млрд (15,6% ВВП), увеличившись по сравнению с 2017 годом на 48,1%, сообщается в материалах Национального банка Белоруссии (НББ). Резкий рост дефицита текущего счета вызван... читать дальше
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