ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 марта в размере 63,7705 руб., евро - 72,59 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 72,59 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,70 коп.

24 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 63,7705 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,85 коп.

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Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо и председатель Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэн подписали меморандум о взаимопонимании в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", сообщают итальянские СМИ. Речь идет о сотрудничестве в рамках проектов "Экономический... читать дальше

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В Лондоне проходит марш, участники которого требуют от британского правительства предоставить гражданам право решить судьбу Brexit и провести повторный референдум по этому вопросу, сообщают британские СМИ. Акция проходит под лозунгом "Предоставьте сделку по Brexit народу". Ее... читать дальше

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Ставки рублевых вкладов в крупных банках постоянно повышались с сентября прошлого года, в том числе благодаря росту ключевой ставкой ЦБ (с сентября по декабрь она увеличилась с 7,25 до 7,75%). В пятницу совет директоров ЦБ повторно сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% и... читать дальше

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что визит главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана планируется на 8 апреля, лидеры двух стран проведут заседание Совета сотрудничества высшего уровня. "Да. Готовится заседание Высшего совета", - сказал Д.Песков "Интерфаксу",... читать дальше

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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко допускает возможность внесения изменений в Конституцию РФ, но считает президентскую республику оптимальной формой государственного устройства страны на нынешнем этапе. "Возможно, на каком-то этапе мы окажемся перед... "Возможно, на каком-то этапе мы окажемся перед... читать дальше

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития до 1 июня подготовить концепцию нового кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Соответствующее поручение содержится в протоколе заседания правительства от 21... читать дальше

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Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "в высшей степени недостаточными" заключения по климатическим изменениям состоявшегося в Брюсселе 21-22 марта саммита ЕС. "Компромисс был найден, но он принадлежит к числу тех европейских компромиссов, которые относятся к возможно... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает в рамках совершенствования законодательства в сфере госзакупок изменить порядок работы Реестра недобросовестных поставщиков (РНП) и изменить порядок одностороннего расторжения госконтрактов заказчиками, заявил... читать дальше

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Крупнейший автомобилестроительный концерн США General Motors (GM) собирается вложить $1,8 млрд в расширение заводов в шести штатах и создать 700 рабочих мест после месяцев непрекращающейся критики со стороны американского президента Дональда Трампа. Основной объем средств и... читать дальше

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Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным российскими банками (без учета Сбербанка России) нефинансовым предприятиям на срок свыше года, в январе 2019 года выросла до 9,95% с 9,33% в декабре, став максимальной с октября 2017 года (10,29%), следует из... читать дальше

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу не дал ввести в действие объявленные Минфином США новые широкомасштабные санкции против КНДР. "Сегодня Минфин США объявил, что дополнительные масштабные будут добавлены к уже действующим санкциям против Северной Кореи. А сегодня... читать дальше

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Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в феврале 2019 года снизился на 9,8% относительно февраля 2018 года, до 1,65 млн человек, следует из сообщения пресс-службы аэропорта. За январь-февраль "Домодедово" обслужило 3,5 млн человек, говорится в сообщении, в том числе 2,14... За январь-февраль "Домодедово" обслужило 3,5 млн человек, говорится в сообщении, в том числе 2,14... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 63,7705 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,85 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 72,59 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 марта, составляет 72,59 руб. По сравнению с...

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,11 пункта (0,603%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2492,7 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41579,138 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 185,088 млрд руб., или на...

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ВТБ начнет 26 марта размещение выпуска облигаций серии Б-1-27 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 1 год, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых. "Московская биржа" 22 марта зарегистрировала этот... "Московская биржа" 22 марта зарегистрировала этот... читать дальше

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