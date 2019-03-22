22 марта 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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22 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 25.03 по 31.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|25.03.2019
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Март 2019
|26.03.2019
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|IV квартал 2018
|26.03.2019
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Март 2019
|26.03.2019
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Февраль 2019
|26.03.2019
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Январь 2019
|26.03.2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Март 2019
|27.03.2019
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Март 2019
|27.03.2019
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Февраль 2019
|27.03.2019
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Март 2019
|27.03.2019
|15:30
|Баланс счета текущих операций США
|IV квартал 2018
|27.03.2019
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Январь 2019
|27.03.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 16 по 22 марта
|28.03.2019
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Февраль 2019
|28.03.2019
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Март 2019
|28.03.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 17 по 23 марта
|28.03.2019
|15:30
|Изменение ВВП США
|IV квартал 2018
|28.03.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 10 по 16 марта
|29.03.2019
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Март 2019
|29.03.2019
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Март 2019
|29.03.2019
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Февраль 2019
|29.03.2019
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Март 2019
|29.03.2019
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Март 2019
|29.03.2019
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Февраль 2019
|29.03.2019
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Март 2019
|29.03.2019
|12:30
|Изменение ВВП Великобритании
|IV квартал 2018
|29.03.2019
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Февраль 2019
|29.03.2019
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Январь 2019
|29.03.2019
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Февраль 2019
|29.03.2019
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Январь 2019
|29.03.2019
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Февраль 2019
|29.03.2019
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Март 2019
|29.03.2019
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Март 2019
|29.03.2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Март 2019
|29.03.2019
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Февраль 2019
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Дата
Время
Публикация
Период
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