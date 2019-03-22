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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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22 марта 2019 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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22 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 25.03 по 31.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
25.03.2019 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo Март 2019
26.03.2019 10:45 Изменение ВВП Франции IV квартал 2018
26.03.2019 10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции Март 2019
26.03.2019 15:30 Новостройки и разрешения на строительство в США Февраль 2019
26.03.2019 16:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США Январь 2019
26.03.2019 17:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) Март 2019
27.03.2019 10:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции Март 2019
27.03.2019 10:45 Цены производителей во Франции Февраль 2019
27.03.2019 12:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии Март 2019
27.03.2019 15:30 Баланс счета текущих операций США IV квартал 2018
27.03.2019 15:30 Внешнеторговый баланс США Январь 2019
27.03.2019 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 16 по 22 марта
28.03.2019 12:00 Изменение денежной массы в еврозоне Февраль 2019
28.03.2019 13:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Март 2019
28.03.2019 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 17 по 23 марта
28.03.2019 15:30 Изменение ВВП США IV квартал 2018
28.03.2019 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 10 по 16 марта
29.03.2019 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Март 2019
29.03.2019 10:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Март 2019
29.03.2019 10:45 Данные о потребительских расходах во Франции Февраль 2019
29.03.2019 10:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Март 2019
29.03.2019 11:55 Данные о безработице в Германии Март 2019
29.03.2019 12:00 Изменение цен производителей в Италии Февраль 2019
29.03.2019 12:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Март 2019
29.03.2019 12:30 Изменение ВВП Великобритании IV квартал 2018
29.03.2019 12:30 Изменение денежной массы в Великобритании Февраль 2019
29.03.2019 15:30 Изменение расходов и доходов населения США Январь 2019
29.03.2019 15:30 Изменение расходов и доходов населения США Февраль 2019
29.03.2019 15:30 Месячное изменение ВВП Канады Январь 2019
29.03.2019 15:30 Цены производителей в Канаде Февраль 2019
29.03.2019 16:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Март 2019
29.03.2019 16:45 Индекс производственной активности Чикаго Март 2019
29.03.2019 17:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Март 2019
29.03.2019 17:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Февраль 2019

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Как сообщалось,...    читать дальше
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На этой неделе главы крупнейших деловых объединений РФ - РСПП, ТПП, "Деловая Россия" и "Опора России" - направили премьер-министру Дмитрию Медведеву...    читать дальше
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22 марта 2019 года 17:55
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"Московская биржа" зарегистрировала 22 марта выпуск двухлетних облигаций Сбербанка России (MOEX: SBER) серии 001Р-78R номинальным объемом 40 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

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"Я считаю, что соглашение ОПЕК+ хорошо. Это позволило сбалансировать рынок. Сегодняшняя цена $60-70 за баррель устраивает и производителя, и покупателя. И спекулянтов избавляет от ненужных...    читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2641 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9981 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,67 руб.,...    читать дальше
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22 марта 2019 года 17:28
Ставка 1-го купона облигаций "Трейдберри" на 40 млн рублей установлена в размере 17%
ООО "Трейдберри" (Ростов-на-Дону) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П01 объемом 40 млн рублей на уровне 17% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00...    читать дальше
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22 марта 2019 года 17:24
Фондовые индексы США усилили снижение после инвертирования кривой доходности US Treasuries
Американские фондовые индексы усилили падение после того, как кривая доходности гособлигаций США приобрела инверсионный вид, то есть доходность "длинных" бумаг оказалась ниже доходности "коротких", впервые с 2007 года, периода перед мировым финансовым...    читать дальше
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22 марта 2019 года 17:21
Инверсия кривой доходности US Treasuries наблюдается впервые с 2007 года
Кривая доходности американских гособлигаций со сроками 3 месяца и 10 лет инвертирована впервые с 2007 года - периода перед началом финансового кризиса.

Сближение процентных ставок 3-месячных и 10-летних US Treasuries произошло около 2,455%, пишет агентство Bloomberg....    читать дальше
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22 марта 2019 года 17:19
Россия готова к разговору с Украиной о сотрудничестве в газовой сфере и торговле - Медведев на встрече с украинскими политиками
Премьер РФ Дмитрий Медведев встретился в пятницу в своей подмосковной резиденции с председателем политсовета украинской "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко. На встрече также присутствовал глава "Газпрома" Алексей...    читать дальше
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22 марта 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 25.03 по 31.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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22 марта 2019 года 17:13
Ростелеком 26 марта будет собирать заявки на бонды объемом 10 млрд рублей
АО "Ростелеком" 26 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение 10-летних облигацийсерии 001P-05R объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го-купона установлен на уровне 8,6-8,7%...    читать дальше
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