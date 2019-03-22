Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

22 марта. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 25.03 по 31.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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ПАО "АвтоВАЗ" получило нулевую чистую прибыль по РСБУ за 2018 г. против убытка в 12,068 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась на 24,8% по сравнению с показателем за 2017 г., до 291,773 млрд руб. Выручка увеличилась на 24,8% по сравнению с показателем за 2017 г., до 291,773 млрд руб. Себестоимость продаж при... Себестоимость продаж при... читать дальше

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Банк России продолжает переговоры с ВЭБом по конвертации долга на 212 млрд рублей в капитал, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "У нас идут переговоры пока. Мы их не завершили. Но переговоры идут", - сказала Э.Набиуллина. "У нас идут переговоры пока. Мы их не завершили. Но переговоры идут", - сказала Э.Набиуллина. ВЭБ,... ВЭБ,... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 22 марта три выпуска структурных облигаций Сбербанка России серий ИОС-KR_FIX-365d-001Р-69R, ИОС-BSK_FIX_MEM-24m-001Р-70R и ИОС-BSK_FIX_MEM-36m-001Р-71R общим объемом 9 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка,... читать дальше

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ЗАО "Тринфико Холдингс" 25-26 марта проведет сбор заявок на облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 10% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Как сообщалось,... Как сообщалось,... читать дальше

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Уголовная ответственность за невыполнение обязанностей по репатриации валютной выручки вскоре может быть отменена. На этой неделе главы крупнейших деловых объединений РФ - РСПП, ТПП, "Деловая Россия" и "Опора России" - направили премьер-министру Дмитрию Медведеву... На этой неделе главы крупнейших деловых объединений РФ - РСПП, ТПП, "Деловая Россия" и "Опора России" - направили премьер-министру Дмитрию Медведеву... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 22 марта выпуск двухлетних облигаций Сбербанка России (MOEX: SBER) серии 001Р-78R номинальным объемом 40 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Как сообщалось, сбор заявок на... Как сообщалось, сбор заявок на... читать дальше

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Стоит ли продлевать соглашение ОПЕК+, станет понятно во 2-м квартале 2019 года. "Я считаю, что соглашение ОПЕК+ хорошо. Это позволило сбалансировать рынок. Сегодняшняя цена $60-70 за баррель устраивает и производителя, и покупателя. И спекулянтов избавляет от ненужных... "Я считаю, что соглашение ОПЕК+ хорошо. Это позволило сбалансировать рынок. Сегодняшняя цена $60-70 за баррель устраивает и производителя, и покупателя. И спекулянтов избавляет от ненужных... читать дальше

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Центральный банк Турции в пятницу объявил о приостановке аукционов недельного репо в лирах из-за обвала нацвалюты. "С учетом событий на финансовых рынках принято решение приостановить аукционы недельного репо на неопределенное время", - говорится в сообщении на... "С учетом событий на финансовых рынках принято решение приостановить аукционы недельного репо на неопределенное время", - говорится в сообщении на... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале 2019 года взлетели на 11,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,51 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Рост продаж был максимальным с 2015... Рост продаж был максимальным с 2015... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2641 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9981 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,67 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 63,67 руб.,... читать дальше

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ООО "Трейдберри" (Ростов-на-Дону) установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П01 объемом 40 млн рублей на уровне 17% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00... Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00... читать дальше

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Американские фондовые индексы усилили падение после того, как кривая доходности гособлигаций США приобрела инверсионный вид, то есть доходность "длинных" бумаг оказалась ниже доходности "коротких", впервые с 2007 года, периода перед мировым финансовым... читать дальше

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Кривая доходности американских гособлигаций со сроками 3 месяца и 10 лет инвертирована впервые с 2007 года - периода перед началом финансового кризиса. Сближение процентных ставок 3-месячных и 10-летних US Treasuries произошло около 2,455%, пишет агентство Bloomberg.... Сближение процентных ставок 3-месячных и 10-летних US Treasuries произошло около 2,455%, пишет агентство Bloomberg.... читать дальше

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Премьер РФ Дмитрий Медведев встретился в пятницу в своей подмосковной резиденции с председателем политсовета украинской "Оппозиционной платформы За жизнь" Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко. На встрече также присутствовал глава "Газпрома" Алексей... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 25.03 по 31.03 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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АО "Ростелеком" 26 марта с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение 10-летних облигацийсерии 001P-05R объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го-купона установлен на уровне 8,6-8,7%... Ориентир ставки 1-го-купона установлен на уровне 8,6-8,7%... читать дальше

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