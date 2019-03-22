Учетные цены Банка России на драгметаллы с 23 марта

ПАО "АвтоВАЗ" получило нулевую чистую прибыль по РСБУ за 2018 г. против убытка в 12,068 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка увеличилась на 24,8% по сравнению с показателем за 2017 г., до 291,773 млрд руб.