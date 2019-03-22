Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,5103 руб.

22 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 242 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5103 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,5015 руб., максимальный - 9,526 руб. Было заключено 44 сделки. Объем торгов составил 197,81 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,5015 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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