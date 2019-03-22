ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,787 руб.

22 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 22 марта, составляет 72,787 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,19 коп.

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ПАО "Энел Россия" с 11:00 до 12:00 МСК 22 марта собирает заявки на облигации серий 001Р-02R и 001Р-03R, говорится в сообщении компании. Организатором размещения выступает Росбанк. Параметры выпусков пока не раскрываются. Организатором размещения выступает Росбанк. Параметры выпусков пока не раскрываются. Облигации размещаются в рамках... Облигации размещаются в рамках... читать дальше

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Ставки ипотечного кредитования в США на этой неделе упали до минимальных отметок за последние тринадцать месяцев вслед за падением доходностей гособлигаций на фоне опасений относительно замедления темпов экономического роста и торговых трений между Вашингтоном и... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 15 марта составил 10 трлн 316,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 7 марта денежная база в России равнялась 10 трлн 311 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,05%, или на 5,2 млрд... На 7 марта денежная база в России равнялась 10 трлн 311 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,05%, или на 5,2 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 242 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5103 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5015 руб., максимальный - 9,526... Минимальный курс юаня составил 9,5015 руб., максимальный - 9,526... читать дальше

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ЦБ РФ 20 марта купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 18,33 млрд рублей, следует из данных Банка России. Минфин с 7 марта по 4 апреля планирует приобрести валюту на 310 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 15,5 млрд... Минфин с 7 марта по 4 апреля планирует приобрести валюту на 310 млрд рублей. Ежедневный объем покупки в этот период должен был составить 15,5 млрд... читать дальше

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Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя спортивных товаров Nike Inc. в третьем финансовом квартале составила $1,101 млрд, или 68 центов на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $921 млн, или 57 центов на акцию, за сопоставимый период годом ранее. Прошлогодние... читать дальше

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 460 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,7999... читать дальше

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ОАО "РЖД" с 11:00 до 12:00 МСК 22 марта собирает заявки на облигации серии 001P-13R, говорится в сообщении компании. Предварительная дата техразмещения - 1 апреля. Предварительная дата техразмещения - 1 апреля. Облигации размещаются в рамках программы 001Р. Облигации размещаются в рамках программы 001Р. Организатором размещения выступает "ВТБ... Организатором размещения выступает "ВТБ... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" установило ставку 24-27-го купонов облигаций серии А25 в размере 7,75% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка... Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А25 на 6 млрд рублей в апреле 2013 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. Ставка... читать дальше

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"Распадская" (входит в группу Evraz) в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 40%, до $448 млн, говорится в отчете компании. Выручка от реализации продукции выросла до $1,037 млрд с $821 млн. С учетом реализации услуг выручка составила $1,085 млрд, что на 25%... Выручка от реализации продукции выросла до $1,037 млрд с $821 млн. С учетом реализации услуг выручка составила $1,085 млрд, что на 25%... читать дальше

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Отток капитала из российских активов по итогам недели, завершившейся 20 марта, замедлился на фоне роста спроса на облигации РФ, следует из обзора главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с фондового и... Совокупный чистый отток капитала с фондового и... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 марта по данным на начало операционного дня снизилось до 121,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 21 марта подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне "А(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кроме того, агентство подтвердило рейтинг выпуска облигаций серии БО-05 на 10 млрд... Кроме того, агентство подтвердило рейтинг выпуска облигаций серии БО-05 на 10 млрд... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 971 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 63,851... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 63,8510 руб. По отношению к последней сделке в четверг доллар снизился на 1,90 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на... По отношению к последней сделке в четверг доллар снизился на 1,90 коп. Однако к курсу, установленному Банком России на... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,12 пункта (0,164%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2503,69 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,9 пункта (0,073%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 0,9 пункта (0,073%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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